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Posted 22 сентября, 07:13

Published 22 сентября, 07:13

Modified 24 сентября, 07:58

Updated 24 сентября, 07:58

Во Владивостоке задержан хулиган, разбивший стекло в сторожке детской больницы

Полиция в Приморье задержала хулигана, распоясавшегося на территории детской больницы

22 сентября 2024, 07:13

Во Владивостоке задержан хулиган, разбивший стекло в сторожке детской больницы

Сюжет
Полиция
Полиция Владивостока задержала хулигана, устроившего дебош ночью на территории детской больницы. Сейчас он пытается пояснить свои действия.

Задержанным оказался 33-летний житель Владивостока, сейчас он находится в отделе полиции.

Напомним, утром в новых медиа появилось сообщение от имени работника «скорой помощи», который рассказал, как некий горячий парень разбил стекло в сторожке на въезде в детскую больницу, потому что — как ему показалось — шлагбаум слишком долго не открывался.

— Полицейские проверили указанный факт и установили личность «героя» публикации, — отметили в пресс-службе ведомства.

Проводится разбирательство, решается вопрос о возбуждении административного производства по статье «Мелкое хулиганство».

#Происшествия#Приморский край#Владивосток#Новости#Полиция
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