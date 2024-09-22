Полиция в Приморье задержала хулигана, распоясавшегося на территории детской больницы

Posted 22 сентября, 07:13
Published 22 сентября, 07:13
Modified 24 сентября, 07:58
Updated 24 сентября, 07:58
Задержанным оказался 33-летний житель Владивостока, сейчас он находится в отделе полиции.
Напомним, утром в новых медиа появилось сообщение от имени работника «скорой помощи», который рассказал, как некий горячий парень разбил стекло в сторожке на въезде в детскую больницу, потому что — как ему показалось — шлагбаум слишком долго не открывался.
— Полицейские проверили указанный факт и установили личность «героя» публикации, — отметили в пресс-службе ведомства.
Проводится разбирательство, решается вопрос о возбуждении административного производства по статье «Мелкое хулиганство».