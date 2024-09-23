В Приморье мужчина с сыном сгорели заживо при пожаре в собственном доме

Posted 23 сентября, 09:44
Published 23 сентября, 09:44
Modified 24 сентября, 07:59
Updated 24 сентября, 07:59
В Приморье мужчина решил закурить у себя дома, и в результате он со своим сыном погибли в огне в своем же доме.
Событие произошло в деревне Черемшаны Дальнегорского городского округа. В результате возгорания в частном доме погибли двое мужчин, их тела были обнаружены спасателями. Еще одна женщина получила травмы.
Пострадавшая рассказала, что они с мужем проснулись от запаха дыма. Увидев, что верхний этаж дома горит, они выбежали на улицу. Женщина отправилась к соседям за помощью, а её муж попытался спасти сына, находившегося наверху. Однако оба мужчины не сумели выбраться и погибли от огня.
Предварительное расследование указывает на небрежность при курении как причину возгорания. Сотрудники МЧС продолжают выяснять все обстоятельства произошедшего.