В Приморье мужчина с сыном сгорели заживо при пожаре в собственном доме

Пострадавшая рассказала, что они с мужем проснулись от запаха дыма. Увидев, что верхний этаж дома горит, они выбежали на улицу. Женщина отправилась к соседям за помощью, а её муж попытался спасти сына, находившегося наверху. Однако оба мужчины не сумели выбраться и погибли от огня.