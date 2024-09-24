Кредитная карта без прописки: новые возможности финансовой свободы в России

Финансовый рынок продолжает эволюционировать, и вероятно, в будущем процесс получения кредитных карт станет еще более гибким. Развитие цифровых технологий и систем оценки кредитоспособности может привести к дальнейшему упрощению процедур и расширению доступа к финансовым инструментам для всех категорий граждан.