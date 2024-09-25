В ПЦБК отпраздновали День работника леса и 65-летний юбилей компании

Posted 25 сентября, 17:20
Published 25 сентября, 17:20
Modified 25 сентября, 17:20
Updated 25 сентября, 17:20
Праздник объединил около 2000 человек, среди которых были сотрудники предприятия, ветераны отрасли, студенты и другие гости.
Мероприятие на стадионе «Бумажник» стало завершающим в серии юбилейных событий. Ранее, в апреле, ПЦБК организовало встречу с ветеранами производства, а в августе для сотрудников и их семей прошёл семейный фестиваль «Территория Бобра».
Торжественное открытие началось с парада подразделений компании, в котором участвовали сотрудники более 20 цехов и служб, а возглавили его ветераны ПЦБК. Генеральный директор Юрий Марков и глава Орджоникидзевского района Перми Евгений Карабатов приветствовали собравшихся. Марков подчеркнул, что достижения предприятия — это заслуга каждого члена коллектива, который ежедневно трудится на благо компании.
На сцене наградили лучшие подразделения памятными статуэтками, приуроченными к 65-летию компании. Также в программе были выступления творческих коллективов и презентация нового молодёжного спортивного движения «ЛИГА ПЦБК».
Ключевой частью праздника стало шоу профмастерства, в ходе которого на 10 тематических площадках лучшие сотрудники ПЦБК продемонстрировали свои навыки. Гости мероприятия смогли увидеть работу операторов погрузчиков, сварщиков и других специалистов, которые ежедневно обеспечивают бесперебойную деятельность предприятия. Профориентационную программу поддержали студенты и школьники, которые представили свои инновационные проекты, включая роботизированные модели производственного оборудования.
Почётными гостями стали ветераны компании, такие как Михаил Спасенников, который посвятил предприятию почти 40 лет своей жизни. Он отметил, что ПЦБК для него стало неотъемлемой частью жизни, выразив уверенность в будущем предприятия.