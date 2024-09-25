В ПЦБК отпраздновали День работника леса и 65-летний юбилей компании

Торжественное открытие началось с парада подразделений компании, в котором участвовали сотрудники более 20 цехов и служб, а возглавили его ветераны ПЦБК. Генеральный директор Юрий Марков и глава Орджоникидзевского района Перми Евгений Карабатов приветствовали собравшихся. Марков подчеркнул, что достижения предприятия — это заслуга каждого члена коллектива, который ежедневно трудится на благо компании.