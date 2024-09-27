«Олдскулы» из нее уху варили: волосатая рогатка не впечатлила опытных мужчин Приморья

Posted 26 сентября, 22:46
Published 26 сентября, 22:46
Modified 26 сентября, 22:46
Updated 26 сентября, 22:46
Рыбаки вытащили из воды странную особь, которая оказалась бычком, которого также называют волосатой рогаткой. Однако улов приморцев не удивил земляков солидного возраста.
«У нас кто вырос в 50-60-х годах всех рыб приморских знают. А вот неопытные удивляются»;
«В детстве, лет эдак 30 назад, постоянно попадался. Пока снимешь с крючка, все пальцы расцарапаешь»;
«Да, уха хороша была из бычков. Наваристая. С лучком, картошечкой».
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что на камеру дайвера попал необычный симбиоз на морском дне в Приморском крае.