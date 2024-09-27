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Posted 26 сентября, 22:46

Published 26 сентября, 22:46

Modified 26 сентября, 22:46

Updated 26 сентября, 22:46

«Олдскулы» из нее уху варили: волосатая рогатка не впечатлила опытных мужчин Приморья

«Олдскулы» из нее уху варили: волосатая рогатка не впечатлила опытных мужчин Приморья

26 сентября 2024, 22:46
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Пожар
Рыбаки выудили из воды необычную рыбу в Приморском крае. Изумленные любители морской охоты даже обратились к ученым, чтобы узнать название удивительного водного обитателя.

Рыбаки вытащили из воды странную особь, которая оказалась бычком, которого также называют волосатой рогаткой. Однако улов приморцев не удивил земляков солидного возраста.

«У нас кто вырос в 50-60-х годах всех рыб приморских знают. А вот неопытные удивляются»;
«В детстве, лет эдак 30 назад, постоянно попадался. Пока снимешь с крючка, все пальцы расцарапаешь»;
«Да, уха хороша была из бычков. Наваристая. С лучком, картошечкой».

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что на камеру дайвера попал необычный симбиоз на морском дне в Приморском крае.

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