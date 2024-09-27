Оплот духовности на востоке: эксперты о значении Спасо-Преображенского собора

Это как нельзя лучше описывает суть любого храма, но появление Спасо-Преображенского собора сопровождалось и другими важными символами. Он не только расположен в том самом месте, куда высадились основатели Владивостока в середине XIX века, но и на 120 метров возвышается над Корабельной набережной, став первым, что видят прибывающие в бухту Золотой Рог моряки. Настоящий духовный маяк востока России.