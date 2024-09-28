Дым отрезал путь к выходу: женщина оказалась в ловушке пожара во Владивостоке

В одном из жилищ полыхал титан в ванной. Спасатели прибыли на место происшествия за семь минут и спасли женщину, которая не могла выбраться из квартиры из-за сильного задымления. Огнеборцы быстро потушили пожар, который распространился на площади около одного квадратного метра.