zr.media
ГлавноеВсе новости
zr.media
ГлавноеВсе новости

Posted 28 сентября, 02:07

Published 28 сентября, 02:07

Modified 28 сентября, 02:51

Updated 28 сентября, 02:51

Женщина не смогла сама выбраться из квартиры во время пожара во Владивостоке

Дым отрезал путь к выходу: женщина оказалась в ловушке пожара во Владивостоке

28 сентября 2024, 02:07

Женщина не смогла сама выбраться из квартиры во время пожара во Владивостоке

Сюжет
Пожар
Пламя охватило одну из квартир трехэтажного дома во Владивостоке. Горожанка не смогла эвакуироваться из задымленного помещения самостоятельно.

В дальневосточной столице на Окатовой произошло возгорание в многоквартирном доме, сообщает пресс-служба регионального МЧС.

В одном из жилищ полыхал титан в ванной. Спасатели прибыли на место происшествия за семь минут и спасли женщину, которая не могла выбраться из квартиры из-за сильного задымления. Огнеборцы быстро потушили пожар, который распространился на площади около одного квадратного метра.

«Наиболее вероятная причина — аварийный режим работы водонагревателя», — отметили в telegram-канале спасателей.
#Происшествия#Приморский край#Владивосток#Новости#Пожар#МЧС#Спасатели#Огонь#Женщина#Многоквартирный дом#Задымление
Подпишитесь
Популярное

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт zr.media обязательна. Полное или частичное копирование материалов сайта zr.media запрещено.

Сетевое издание «Золотой Рог — пресса» («Zrpress»)

Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-81105 от 17.05.2021.

И.о. главного редактора: Цирлина Мария Владимировна

Учредитель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог» (ОГРН 1162536095358)

Об использовании материалов сайта

Отдел рекламы: +7 (423) 245-92-22, +7 (914) 791-46-10
Email: [email protected] 

Редакционный отдел: +7 (423) 245-04-85, +7 (902) 052-23-78
Email: [email protected] 

(часовой пояс +7 к Мск, UTC+10 (GMT+10))

Адрес: 690014, Приморский край, г. Владивосток, ул. Некрасовская д. 36 «Б», офис 606

Редакционные правила

Яндекс.Метрика