Обворовывали сети магазинов: налетчики 5 месяцев грабили грузовые поезда в Приморье

Posted 30 сентября, 00:53
Published 30 сентября, 00:53
Modified 30 сентября, 00:53
Updated 30 сентября, 00:53
Четыре приморца обворовывали грузовые поезда, сообщает дальневосточная транспортная прокуратура.
По версии следствия, обвиняемые и еще трое мужчин организовывали налеты на состав грузовых поездов, которые стояли на железнодорожных станциях Кипарисово и Раздольная. Злоумышленники украли бытовую технику, детские товары, игрушки и даже тонну минтая, общая сумма ущерба составила 3 000 000 рублей. Часть награбленного предназначалась для крупных сетей магазинов.
«Для реализации задуманного они вскрывали запорно-пломбирующие устройства на вагонах и после перемещения продукции, желая скрыть следы содеянного, ставили новые пломбы», — рассказали в пресс-службе ведомства.
Соучастники продали товары в интернете, а деньги поделили поровну. То, что не удалось продать, они уничтожили.
Подозреваемых обвиняют в краже группой лиц по предварительному сговору с незаконным проникновением в иное хранилище и те же деяния, совершенные в особо крупном размере. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения.
«В отношении остальных участников группы расследование не завершено», — подчеркнули в прокуратуре.
© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт zr.media обязательна. Полное или частичное копирование материалов сайта zr.media запрещено.
Сетевое издание «Золотой Рог — пресса» («Zrpress»)
Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-81105 от 17.05.2021.
И.о. главного редактора: Цирлина Мария Владимировна
Учредитель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог» (ОГРН 1162536095358)
Об использовании материалов сайта
Отдел рекламы: +7 (423) 245-92-22, +7 (914) 791-46-10
Email: [email protected]
Редакционный отдел: +7 (423) 245-04-85, +7 (902) 052-23-78
Email: [email protected]
(часовой пояс +7 к Мск, UTC+10 (GMT+10))
Адрес: 690014, Приморский край, г. Владивосток, ул. Некрасовская д. 36 «Б», офис 606