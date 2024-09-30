Обворовывали сети магазинов: налетчики 5 месяцев грабили грузовые поезда в Приморье

По версии следствия, обвиняемые и еще трое мужчин организовывали налеты на состав грузовых поездов, которые стояли на железнодорожных станциях Кипарисово и Раздольная. Злоумышленники украли бытовую технику, детские товары, игрушки и даже тонну минтая, общая сумма ущерба составила 3 000 000 рублей. Часть награбленного предназначалась для крупных сетей магазинов.