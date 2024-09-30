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Posted 30 сентября, 07:13

Published 30 сентября, 07:13

Modified 30 сентября, 07:14

Updated 30 сентября, 07:14

Тульские футболисты попали в смертельное ДТП

30 сентября 2024, 07:13
Футболисты молодежки воронежского «Факела» попали в смертельное дорожно-транспортное происшествие в Тульской области.

Об этом сообщает tsn24.ru со ссылкой на SHOT.

В пресс—службе региональной Госавтоинспекции сообщили, что в 03:00 28 сентября на 309-м километре автодороги М-4 «Дон» города Ефремов столкнулись автобус футболистов, которым управлял мужчина 1984 года рождения, а также грузовой автомобиль «ЗИЛ», за рулем которого находился мужчина 1992 года рождения. После столкновения «ЗИЛ» врезался в отбойник и вылетел в кювет, где перевернулся.

В результате аварии водитель грузовика погиб на месте ДТП от полученных травм, а его пассажиру — мужчине 1992 года рождения — оказали помощь на месте происшествия.

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