Тульские футболисты попали в смертельное ДТП

В пресс—службе региональной Госавтоинспекции сообщили, что в 03:00 28 сентября на 309-м километре автодороги М-4 «Дон» города Ефремов столкнулись автобус футболистов, которым управлял мужчина 1984 года рождения, а также грузовой автомобиль «ЗИЛ», за рулем которого находился мужчина 1992 года рождения. После столкновения «ЗИЛ» врезался в отбойник и вылетел в кювет, где перевернулся.