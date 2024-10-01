170 километров туристических дорог обновили за три года в Приморье

Posted 1 октября, 10:01
Published 1 октября, 10:01
Modified 1 октября, 10:01
Updated 1 октября, 10:01
По данным краевого министерства транспорта и дорожного хозяйства, в последние три года дорожники привели в порядок более 550 километров региональных трасс, среди которых значительное внимание уделено туристическим направлениям.
К числу обновленных дорог относятся ключевые маршруты, такие как Раздольное — Хасан, который служит основным связующим звеном в Хасанском округе, а также трассы Владивосток — Артем и Находка — Лазо — Ольга — Кавалерово. Важными направлениями также являются Артем — Находка — порт Восточный и Осиновка — Рудная Пристань.
В 2024 году планируется продолжение работ: ремонт порядка 60 километров дорог, ведущих к бухтам, базам отдыха и пляжам. «Обновление дорог по туристическим маршрутам — одна из самых актуальных тем. Мы контролируем ремонты и надеемся завершить все работы к окончанию дорожно-строительного сезона», — отметил заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства края Вячеслав Шичкин.
Важно отметить, что большинство трасс приводится в порядок в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». За три года благодаря этому проекту обновлено около 470 километров дорог.
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