170 километров туристических дорог обновили за три года в Приморье

К числу обновленных дорог относятся ключевые маршруты, такие как Раздольное — Хасан, который служит основным связующим звеном в Хасанском округе, а также трассы Владивосток — Артем и Находка — Лазо — Ольга — Кавалерово. Важными направлениями также являются Артем — Находка — порт Восточный и Осиновка — Рудная Пристань.