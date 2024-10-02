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Posted 2 октября, 08:38

Published 2 октября, 08:38

Modified 4 октября, 03:34

Updated 4 октября, 03:34

Таксист, который не выпускал девушку из машины во Владивостоке, пытался бежать

Таксист, который не выпускал девушку из машины во Владивостоке, пытался бежать

2 октября 2024, 08:38
Сюжет
Следственный комитет
Мужчину, который удерживал девушку в такси, задержали в аэропорту Новосибирска. Его доставят во Владивосток для продолжения расследования.

При попытке улететь за границу из аэропорта Новосибирска задержан гражданин Узбекистана, подозреваемый в похищении девушки в такси.

В ближайшее время его перевезут во Владивосток для проведения проверок по делу.

Ранее сообщали, что следственные органы Следственного комитета Российской Федерации по Приморскому краю возбудили уголовное дело по факту незаконного лишения свободы девушки в соответствии с п. «в» часть 2 статьи 127 Уголовного кодекса Российской Федерации.

#Общество#Происшествия#Приморье#Приморский край#Владивосток#Новости#Следственный комитет#Уголовное дело#Новосибирск#Узбекистан#Такси#Преступление#Похищение#Водитель такси
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