Место, где лето еще не закончилось: куда толпой ринулись жители Приморья? — фото

В ботаническом саду Дальневосточного отделения Российской академии наук время словно замедлило свой ход. Здесь великолепно цветут розы, георгины, флоксы, а уже скоро начнется время хризантем. Жители Владивостока и гости города, зная о том, что рядом находится настоящий кусочек лета, в выходные толпами направляются в ботсад. В этом месте каждый найдет для себя место, чтобы насладиться цветущей красотой, солнечным светом и позитивной атмосферой.