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Posted 6 октября, 06:02

Published 6 октября, 06:02

Modified 6 октября, 11:50

Updated 6 октября, 11:50

В семи партиях живого краба обнаружены бактерии в Приморье

Не все живые крабы одинаково полезны — Россельхознадзор выявил нарушения в Приморье

6 октября 2024, 06:02

В семи партиях живого краба обнаружены бактерии в Приморье

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Крабы
Живой краю — эту продукцию чаще всего проверяют специалисты Россельхознадзора. В этом году были признаны непригодными семь партий живого гидробионта.

Специалистами Приморского филиала подведомственного Россельхознадзору ФГБУ «Национальный центр безопасности продукции водного промысла и аквакультуры» с начала года исследовано 1 279 образцов, отобранных от партий живых краба, морских ежей и моллюсков.

Сообщается, что эта продукция добывается в подзонах Камчатского, Приморского и Хабаровского краев, а также Магаданской, Мурманской и Сахалинской областей.

Чаще всего для проведения исследований в Приморский филиал поступают образцы краба. В этом году исследовано 1 013 партий живого краба.

Несоответствия стандартам качества выявлены в семи партиях из Сахалинской области. В них обнаружены отклонения по показателю общий уровень бактериальной обсемененности.

Специалисты отмечают, что превышение нормативного значения может свидетельствовать о недостаточной фильтрации и очистке воды в емкостях, которые используются для хранения и транспортировки живого краба.

#Общество#Приморье#Приморский край#Дальний Восток#Владивосток#Хабаровск#Новости#Сахалинская область#Россия#Камчатка#Исследования#Качество#Магаданская область#Продукция#Крабы
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