Не все живые крабы одинаково полезны — Россельхознадзор выявил нарушения в Приморье

В семи партиях живого краба обнаружены бактерии в Приморье

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Живой краю — эту продукцию чаще всего проверяют специалисты Россельхознадзора. В этом году были признаны непригодными семь партий живого гидробионта.

Специалистами Приморского филиала подведомственного Россельхознадзору ФГБУ «Национальный центр безопасности продукции водного промысла и аквакультуры» с начала года исследовано 1 279 образцов, отобранных от партий живых краба, морских ежей и моллюсков. Сообщается, что эта продукция добывается в подзонах Камчатского, Приморского и Хабаровского краев, а также Магаданской, Мурманской и Сахалинской областей. Чаще всего для проведения исследований в Приморский филиал поступают образцы краба. В этом году исследовано 1 013 партий живого краба. Несоответствия стандартам качества выявлены в семи партиях из Сахалинской области. В них обнаружены отклонения по показателю общий уровень бактериальной обсемененности. Специалисты отмечают, что превышение нормативного значения может свидетельствовать о недостаточной фильтрации и очистке воды в емкостях, которые используются для хранения и транспортировки живого краба.