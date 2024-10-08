Впервые за 26 лет: необычайное явление украсит небо в Приморье

В этом году условия для наблюдения будут благоприятными, так как Луна скроется за горизонтом примерно в 18 часов 30 минут, что обеспечит темное небо для наблюдений.Ожидается, что в период максимума можно будет увидеть от 5 до 15 метеоров в час, хотя возможны всплески активности, когда количество метеоров может достигать 100–400 в час.