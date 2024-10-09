Донбасский характер впервые покажут всему Приморскому краю

Зрители узнают, что «Донбасский характер» — это трудолюбие и стойкость под ударами судьбы, огромная любовь к жизни и мужество. Донбасс — многонациональный и монолитный регион, и это тоже будет отражено в песнях и танцах, которые подарит коллектив слушателям Владивостока.