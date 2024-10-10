Свыше 400 млн рублей направлено на программу повышения надежности Артемовской ТЭЦ

«Еще одним ключевым объектом программы 2024 года стал котлоагрегат №13. На нем проводилась замена подвесных кубов воздухоподогревателя первой ступени, которая потребовала работы с огромным объемом металла — свыше 47 тонн. Аналогично с девятым на тринадцатом котле заменены газоходы, колеса МВ, электродвигатели, шестерня и редукторы шаровой барабанной мельницы. В этом году в программу включили котел №8, на котором ремонтировались золоулавливающие установки и проводилась замена металла и футеровки. Профилактические работы включили нанесение антикоррозионной защиты на трубы Вентури и скрубберы», — сообщил заместитель главного инженера Артёмовской ТЭЦ Сергей Сериков.