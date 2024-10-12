Полицейские нашли подростка, который ударил младшеклассника во Владивостоке

Posted 12 октября, 00:08
Published 12 октября, 00:08
Modified 12 октября, 07:53
Updated 12 октября, 07:53
Полиция проводит проверку по случаю инцидента, произошедшего во Владивостоке, с участием несовершеннолетних.
В дежурную часть отдела полиции во Владивостоке поступило заявление местной жительницы. Женщина рассказала, что на территории спортивной площадки школы неизвестный подросток ударил ногой по голове ее 10-летнего ребенка.
Сотрудники по делам несовершеннолетних провели проверку и установили личность юноши. Оказалось, что это 11-летний школьник. При беседе мальчик пояснил, что между ним и пострадавшим возник конфликт.
С подростком и его матерью провели беседу. В отношении женщины составили протокол об административном правонарушении по статье 5.35 Кодекса об административных правонарушениях РФ «Ненадлежащее исполнение родителями несовершеннолетних обязанностей по их содержанию и воспитанию».
Материалы проверки переданы на заседание комиссии по несовершеннолетним и защите их прав для принятия мер по предотвращению и воздействию на общественность.
Пострадавшего подростка направили на медицинскую экспертизу для определения ущерба, причиненного его здоровью.
В настоящее время обсуждается вопрос о включении 11-летнего школьника в профилактический реестр.