Полицейские нашли подростка, который ударил младшеклассника во Владивостоке

С подростком и его матерью провели беседу. В отношении женщины составили протокол об административном правонарушении по статье 5.35 Кодекса об административных правонарушениях РФ «Ненадлежащее исполнение родителями несовершеннолетних обязанностей по их содержанию и воспитанию».