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Posted 12 октября, 00:08

Published 12 октября, 00:08

Modified 12 октября, 07:53

Updated 12 октября, 07:53

Полицейские нашли подростка, который ударил младшеклассника во Владивостоке

Полицейские нашли подростка, который ударил младшеклассника во Владивостоке

12 октября 2024, 00:08
Сюжет
Полиция
Полиция проводит проверку по факту инцидента с несовершеннолетними в Владивостоке. 10-летнего мальчика ударили ногой по голове на спортивной площадке. Выяснилось, кто это сделал.

Полиция проводит проверку по случаю инцидента, произошедшего во Владивостоке, с участием несовершеннолетних.

В дежурную часть отдела полиции во Владивостоке поступило заявление местной жительницы. Женщина рассказала, что на территории спортивной площадки школы неизвестный подросток ударил ногой по голове ее 10-летнего ребенка.

Сотрудники по делам несовершеннолетних провели проверку и установили личность юноши. Оказалось, что это 11-летний школьник. При беседе мальчик пояснил, что между ним и пострадавшим возник конфликт.

С подростком и его матерью провели беседу. В отношении женщины составили протокол об административном правонарушении по статье 5.35 Кодекса об административных правонарушениях РФ «Ненадлежащее исполнение родителями несовершеннолетних обязанностей по их содержанию и воспитанию».

Материалы проверки переданы на заседание комиссии по несовершеннолетним и защите их прав для принятия мер по предотвращению и воздействию на общественность.

Пострадавшего подростка направили на медицинскую экспертизу для определения ущерба, причиненного его здоровью.

В настоящее время обсуждается вопрос о включении 11-летнего школьника в профилактический реестр.

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