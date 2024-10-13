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Posted 12 октября, 23:52

Published 12 октября, 23:52

Modified 12 октября, 23:52

Updated 12 октября, 23:52

Огромный ядовитый змей ползал по улице во Владивостоке

Огромный ядовитый змей ползал по улице во Владивостоке

12 октября 2024, 23:52
Сюжет
Змеи
Ядовитый щитомордник ползал прямо по улице во Владивостоке. Змей перепугал людей и спрятался от них.

Опасного змея заметили во Владивостоке. Он ползал по оживленной улице, а потом спрятался.

Есть предположения, что это был щитомордник. Такие змеи ядовиты, их укус довольно болезненный, для маленьких детей яд может быть смертельно опасен.

Ядовитый гад исчез под машиной. Очевидцы сняли его на камеру.

Обычно уже в начале октября такие змеи уходят на зимовку. Видимо, эта осень выдалась в Приморье удивительно теплой.

#Общество#Происшествия#Приморье#Приморский край#Владивосток#Новости#Видео#Инцидент#Змеи#Опасность#Осень
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