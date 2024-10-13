Огромный ядовитый змей ползал по улице во Владивостоке

Posted 12 октября, 23:52
Published 12 октября, 23:52
Modified 12 октября, 23:52
Updated 12 октября, 23:52
Опасного змея заметили во Владивостоке. Он ползал по оживленной улице, а потом спрятался.
Есть предположения, что это был щитомордник. Такие змеи ядовиты, их укус довольно болезненный, для маленьких детей яд может быть смертельно опасен.
Ядовитый гад исчез под машиной. Очевидцы сняли его на камеру.
Обычно уже в начале октября такие змеи уходят на зимовку. Видимо, эта осень выдалась в Приморье удивительно теплой.