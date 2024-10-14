Константин Люльчев на выставке ИННОПРОМ заключил контракт о поставке двух турбин

Posted 14 октября, 10:42
Published 14 октября, 10:42
Modified 14 октября, 10:42
Updated 14 октября, 10:42
Председатель совета директоров «ТГК-14» Константин Люльчев, комментируя заключение контракта, сказал:
— Благодаря совместным проектам с одним из крупнейших производителей в стране энергетического оборудования увеличение электрической мощности по энергообъектам ТГК-14 составит 15%, суммарная мощность двух новых турбин — 190 МВт. Стоимость каждой составляет миллиарды рублей, растущий с каждым годом объём инвестиций является существенным шагом для деятельности ТГК-14 и развития Забайкальского края и Республики Бурятия. И, главное, — с помощью этих турбин мы должны выполнить программы обновления, запустив одну из турбин мощностью 100 МВт на Читинской ТЭЦ-1, а вторую мощностью 90 Мвт — на Улан-Удэнской ТЭЦ-2 уже в 2028 году. Для нашей компании это большой шаг вперёд, мы благодарим партнёров за подписание этого договора.
Поставка турбины для Читинской ТЭЦ-1 запланирована в рамках государственной программы КОММод — модернизации тепловых мощностей. Для УТЗ эта турбина станет первой ласточкой в новой линейке теплофикационных машин, а заключенный контракт — первым опытом сотрудничества с Читинской генерацией.
Вторая турбина, предназначенная для Улан-Удэнской ТЭЦ-2, будет изготовлена по госпрограмме КОМ НГО — конкурентного отбора мощности новых генерирующих объектов. Эта программа была принята для решения проблемы энергодефицита юго-восточной части Сибири, и в Улан-Удэ конкурс выиграла «ТГК-14». Реализация проекта модернизации Улан-Удэнской ТЭЦ-2 в целом стоит около 30 млрд рублей, она позволит обеспечить полную энергонезависимость Улан-Удэ и Республики Бурятия.
Председатель совета директоров УТЗ Михаил Лифшиц отметил, что заключённый контракт означает огромную ответственность для завода — ведь в результате его исполнения свет и тепло должны получить 60 тысяч семей в двух регионах Сибири и Дальнего Востока. Вместе с тем он подчеркнул, что гигантская работа по установке и введению в строй новых турбин предстоит именно энергетикам, и пожелал им удачи в этом деле:
-Мы уже давно и успешно сотрудничаем с «ТГК-14» по реализации инвестиционных проектов в Республике Бурятия. С реализацией этого проекта уже третья уральская турбина начнет работать на станциях Улан-Удэ. Надеюсь, что контракт для Читинской генерации также даст старт партнёрства, — высказался Михаил Лифшиц .
Ранее «Восток-Медиа» сообщало, что «ТГК-14» обеспечивает тепловой и электрической энергией более 500 тысяч жителей и порядка 10 тысяч юридических лиц в Бурятии и Забайкалье. По итогам 1 полугодия 2024 года все станции компании выработали 1,8 млрд кВт⋅ч электроэнергии, что выше аналогичных показателей предыдущего года на 9,8%. Компании принадлежат 7 ТЭЦ и 2 энергетических комплекса.
В апреле руководители «ТГК-14» и УТЗ провели предварительную встречу, где обсудили перспективы дальнейшего сотрудничества в рамках реализации инвестиционных проектов. Они посетили цеха турбинного производства завода, ознакомились с технологическими возможностями для модернизации существующего и создания инновационного генерирующего оборудования. АО «УТЗ» — одно из ведущих в России машиностроительных предприятий, производящее конденсационные и теплофикационные турбины для паросиловых установок, паровые турбины для парогазовых энергоблоков, турбины судового назначения, оборудование силового острова для заводов по термической утилизации отходов.