Константин Люльчев на выставке ИННОПРОМ заключил контракт о поставке двух турбин

— Благодаря совместным проектам с одним из крупнейших производителей в стране энергетического оборудования увеличение электрической мощности по энергообъектам ТГК-14 составит 15%, суммарная мощность двух новых турбин — 190 МВт. Стоимость каждой составляет миллиарды рублей, растущий с каждым годом объём инвестиций является существенным шагом для деятельности ТГК-14 и развития Забайкальского края и Республики Бурятия. И, главное, — с помощью этих турбин мы должны выполнить программы обновления, запустив одну из турбин мощностью 100 МВт на Читинской ТЭЦ-1, а вторую мощностью 90 Мвт — на Улан-Удэнской ТЭЦ-2 уже в 2028 году. Для нашей компании это большой шаг вперёд, мы благодарим партнёров за подписание этого договора.