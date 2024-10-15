Дальневосточник два месяца дрейфовал в лодке по морю с двумя телами

Posted 15 октября, 03:47
Published 15 октября, 03:47
Modified 15 октября, 03:56
Updated 15 октября, 03:56
У побережья Камчатки в акватории Охотского моря недалеко от Усть-Хайрюзово нашли лодку, в которой более двух месяцев дрейфовали люди.
В одной лодке с телами своих брата и племянника находился мужчина. Ему чудом удалось выжить и сохранить тела близких.
Михаил, его брат Сергей и 15-летний племянник Илья отправились из Хабаровского края на Сахалин по морю. Путешествие от мыса Петровского до Охи превратилось в бедствие из-за шторма.
9 августа семья вышла на лодке из акватории Хабаровского края. Брат и племянник мужчины погибли во время дрейфа. Сам Михаил потерял 50 килограммов, но сумел сохранить тела родных.
Лодку заметил экипаж супертраулера «Ангел» у берегов Камчатки. Сначала ее приняли за буй или скопление мусора, но решили подойти ближе. Когда моряки увидели судно, они не поверили своим глазам. Михаил же не верил своему счастью.
На борту лодки нашли погибших — мужчину и 16-летнего подростка.