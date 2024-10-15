Туристический налог вводится во Владивостоке в благих целях

Posted 15 октября, 05:19
Published 15 октября, 05:19
Modified 15 октября, 05:23
Updated 15 октября, 05:23
В пресс-службе администрации Владивостока пояснили: работа проводится в рамках налогового кодекса и в целом проект МПА «О туристическом налоге на территории Владивостокского городского округа» подготовлен в целях реализации полномочий представительных органов местного самоуправления.
Взимать налог предполагается с компаний и ИП, которые оказывают гостиничные услуги и чьи объекты включены в специальный реестр.
Размеры нового платежа будут следующими:
— По предварительным расчетам, доход в бюджет города по налогу в 2025 году составит более 75 млн рублей, — пояснили в пресс-службе мэрии, добавив, что ставка будет регулироваться в соответствии с налоговым кодексом (пункт 1 статьи 418.5 Налогового кодекса РФ).
Также необходимо добавить, что в 2025 году налог будет взиматься не в течение года, а только в высокий сезон, когда в столицу ДФО прибывает множество туристов: с 1 июля по 30 сентября.
— Подобная практика будет полезной для Владивостока. Турпотоки растут, увеличилась нагрузка на городскую инфраструктуру. Получаемые средства будут направлены на благоустройство мест туристического притяжения, в целом налог станет хорошим подспорьем для улучшения имиджа города и края в добавление к выделяемым субсидиям, — отметили в министерстве туризма Приморского края.