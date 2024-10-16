Константин Люльчев договорился с БКЗ об изготовлении котла для Улан-Удэнской ТЭЦ-2

ПАО «ТГК-14» и ООО «Сибэнергомаш-БКЗ» заключили контракт, согласно которому Барнаульский котельный завод обязуется поставить оборудование во втором полугодии 2026 года. Аналогичные котлоагрегаты завод уже поставлял для Абаканской и Ново-Иркутской ТЭЦ. Котельное оборудование, изготовленное ООО «Сибэнергомаш — БКЗ», полностью соответствует принятым российским и международным требованиям в области безопасности. Котел, благодаря газоплотному исполнению, обеспечивает эффективную эксплуатацию оборудования, а более высокие параметры пара позволяют оптимизировать расход топлива. Кроме того, котел комплектуется современной автоматикой, что позволяет ему оперативно реагировать на изменение задаваемого расхода пара. Высокий КПД и надежность конструкции котлов обеспечивают длительный срок службы и экономичную эксплуатацию. Как и другое оборудование для нового энергоблока Улан-Удэнской ТЭЦ-2, этот котёл изготавливается с государственным финансированием в рамках программы КОМ НГО — в марте «ТГК-14» выиграла федеральный конкурс на строительство новой генерации.