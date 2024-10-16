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Posted 16 октября, 01:40

Published 16 октября, 01:40

Modified 16 октября, 01:40

Updated 16 октября, 01:40

Константин Люльчев договорился с БКЗ об изготовлении котла для Улан-Удэнской ТЭЦ-2

Константин Люльчев договорился с БКЗ об изготовлении котла для Улан-Удэнской ТЭЦ-2

16 октября 2024, 01:40
Фото: ПАО «ТГК-14»
«Сибэнергомаш — БКЗ» изготовит котлоагрегат производительностью 500 тонн пара в час для нового энергоблока Улан-Удэнской ТЭЦ-2. Окончательные договоренности об этом были достигнуты 23 июля во время визита в Барнаул председателя совета директоров ПАО «ТГК-14» Константина Люльчева.

ПАО «ТГК-14» и ООО «Сибэнергомаш-БКЗ» заключили контракт, согласно которому Барнаульский котельный завод обязуется поставить оборудование во втором полугодии 2026 года. Аналогичные котлоагрегаты завод уже поставлял для Абаканской и Ново-Иркутской ТЭЦ. Котельное оборудование, изготовленное ООО «Сибэнергомаш — БКЗ», полностью соответствует принятым российским и международным требованиям в области безопасности. Котел, благодаря газоплотному исполнению, обеспечивает эффективную эксплуатацию оборудования, а более высокие параметры пара позволяют оптимизировать расход топлива. Кроме того, котел комплектуется современной автоматикой, что позволяет ему оперативно реагировать на изменение задаваемого расхода пара. Высокий КПД и надежность конструкции котлов обеспечивают длительный срок службы и экономичную эксплуатацию. Как и другое оборудование для нового энергоблока Улан-Удэнской ТЭЦ-2, этот котёл изготавливается с государственным финансированием в рамках программы КОМ НГО — в марте «ТГК-14» выиграла федеральный конкурс на строительство новой генерации.

— Долгосрочное сотрудничество с одним из ведущих предприятий в области энергетического машиностроения — это не только уверенность в надежности и профессионализме команды «Сибэнергомаш — БКЗ», но и минимизация валютных рисков для энергокомпании, — отмечает председатель совета директоров ПАО «ТГК-14» Константин Люльчев.

Также Барнаульский котельный завод изготовит два котла для Читинской ТЭЦ-1 по проекту программы КОММод. Это оборудование частично будет готово уже в августе текущего года, а в ноябре 2025 года контракт будет полностью закрыт.

Напомним, что за весь период сотрудничества ПАО «ТГК-14» и ООО «Сибэнергомаш-БКЗ» на теплоэлектростанции ПАО «ТГК-14» поставлен 21 котлоагрегат. Из них 13 — на Читинскую ТЭЦ-1, семь — на Улан-Удэнскую ТЭЦ-1 и один — на Шерловогорскую ТЭЦ.

#Бурятия
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