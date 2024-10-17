Пермская ЦБК за 5 лет высадила в регионе свыше 12 млн деревьев

За последние пять лет сотрудники компании выпустили почти двадцать тысяч рыб различных видов в водоемы. В Суксунский пруд было запущено свыше девяти тысяч мальков белого амура, более двух тысяч — в Заинское водохранилище в Татарстане. В 2022 году шесть с половиной тысяч мальков краснокнижной стерляди были выпущены в Камское водохранилище.