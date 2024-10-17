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Posted 17 октября, 10:28

Published 17 октября, 10:28

Modified 17 октября, 10:28

Updated 17 октября, 10:28

Пермская ЦБК за 5 лет высадила в регионе свыше 12 млн деревьев

Пермская ЦБК за 5 лет высадила в регионе свыше 12 млн деревьев

17 октября 2024, 10:28
Фото: ПЦБК
В 2024 году завершается федеральный нацпроект «Экология» и начинается реализация нового нацпроекта «Экологическое благополучие».

Пермская целлюлозно-бумажная компания (ПЦБК) активно участвует в экологических инициативах и является одним из ведущих производителей тарного картона и гофроупаковки в России.

Компания считает защиту окружающей среды ключевой частью своей деятельности. Она постоянно вовлечена в проекты по восстановлению лесов и увеличению биоразнообразия в водоемах. В аренде у компании находится более 400 тысяч гектаров лесных угодий, где осуществляется заготовка березы для производства бумаги, после чего на этих площадях высаживается ель — по принципу «сколько леса вырублено, столько и восстанавливается», пишет properm.ru.

В 2024 году ПЦБК провела восстановительные мероприятия на площади почти в две тысячи гектаров, включая высадку свыше 700 гектаров нового леса. За последние пять лет было высажено более 12 миллионов деревьев на площади в 3686 гектаров, а общая площадь восстановленных лесов превысила 13 тысяч гектаров. Все в большем объеме используются саженцы с закрытой корневой системой.

Каждый год предприятие осуществляет зарыбление водоёмов в Пермском крае и других областях. К примеру, 7 октября в Нытвенский пруд, который является одним из крупнейших искусственных водоёмов в европейской части России, было выпущено 2,2 тысячи штук молоди белого амура.

За последние пять лет сотрудники компании выпустили почти двадцать тысяч рыб различных видов в водоемы. В Суксунский пруд было запущено свыше девяти тысяч мальков белого амура, более двух тысяч — в Заинское водохранилище в Татарстане. В 2022 году шесть с половиной тысяч мальков краснокнижной стерляди были выпущены в Камское водохранилище.

Генеральный директор компании Юрий Марков отметил, что восстановление экологических ресурсов является лишь частью комплексных мер компании по охране окружающей среды. Организация также модернизирует очистные сооружения и уменьшает потребление воды. Также для сохранения лесов компания использует макулатуру в качестве основного материала для производства картона, что способствует развитию экономики замкнутого цикла.

Также стоит напомнить, что в июне 2024 года ПЦБК получила комплексное экологическое разрешение от Росприроднадзора, а в мае стала первым предприятием в отрасли, внесенным в госреестр утилизаторов.

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