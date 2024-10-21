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Posted 21 октября, 04:10

Published 21 октября, 04:10

Modified 21 октября, 04:10

Updated 21 октября, 04:10

День отца и День Приморья отпраздновали во Владивостоке при участии «Единой России»

День отца и День Приморья отпраздновали во Владивостоке при участии «Единой России»

21 октября 2024, 04:10
Фото: «Единая Россия»
Сюжет
Выставка
День отца и День Приморья — отметили жители и гости края накануне, 20 октября, на площадке музейного центра «Россия — моя история». К полудню здесь собрались сотни человек, среди них — представители власти, общественники и волонтеры всех возрастов и другие неравнодушные граждане.

Старт праздничной программе дал секретарь регионального отделения «Единой России», губернатор Олег Кожемяко. В своей приветственной речи он отметил особое значение Дня Приморья — говоря об этой дате, мы говорим о трудовых успехах наших земляков, наших родных и близких, друзей и знакомых.

«Это большой праздник для жителей Приморья, которые своим трудом прославляют наш регион и способствуют его развитию. Нам есть чем гордиться! У региона уникальная история и богатое культурное наследие, достижения в сфере промышленности и сельского хозяйства — мы верим в большое будущее края! Самая главная ценность Приморья — это целеустремленные трудолюбивые люди, благодаря которым развиваются наши города и поселки. И сегодня тысячи жителей края по зову сердца ушли на фронт, показывая своим примером, что народ и армия едины. Ждем наших ребят домой с Победой — а пока для них необходимо создать здесь наилучшие условия. Они должны знать, что на родной земле их ждут родные люди!», — заявил Олег Кожемяко.

Весомую часть аудитории составляли учащиеся краевых образовательных учреждений — многие из них уже состоят в рядах общественников и имеют опыт волонтерской деятельности.

«Сегодня в крае проживают 500 тысяч молодых людей, 92 тысячи из них — учащиеся колледжей и высших учебных заведений. Они — будущее нашего края, этим людям предстоит строить наши города и поселки, развивать здравоохранение, заниматься производством. Мы верим в нашу молодежь — и верим, что благодаря новым поколениям наш край и спустя столетия будет процветать и сохранит почетный статус восточного форпоста России», — подытожил секретарь Приморского отделения партии.

Жителей и гостей края ждала яркая концертная программа, а также бесплатные мастер-классы и аквагрим, интерактивные площадки и фотозоны, спортивные и кибер-состязания, выставка архивных исторических документов Приморского края и многое другое.

И благодаря двум праздникам все желающие смогли бесплатно посетить мультимедийные выставки «Рюриковичи» и «Романовы» в историческом парке, а также познакомиться с новым специальным проектом «Владивостокская крепость. Взгляд Великого князя Сергея Михайловича».

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