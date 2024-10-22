Уменьшение груди: руководство по подготовке, проведению операции и восстановлению

Многие пациентки долгое время откладывают решение обратиться к специалисту, несмотря на ежедневный дискомфорт. Специалисты отмечают, что современная операция по уменьшению груди позволяет эффективно решить целый комплекс проблем. Важно понимать, что это не просто косметическая процедура — это возможность улучшить качество жизни и здоровье в целом.