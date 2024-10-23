Олег Кожемяко рассказал о профилактике социального сиротства в Приморье

Мария Львова-Белова и Олег Кожемяко также приняли участие в торжественном открытии первого окружного форума по борьбе с социальным сиротством «Семья на первом месте: эффективная система профилактики социального сиротства», где Уполномоченный по правам ребенка представила подробный доклад о целях и промежуточных результатах Всероссийской инспекции системы профилактики социального сиротства (ВИСП), в рамках которой и проходит мероприятие, а Губернатор Приморья озвучил свои предложения относительно семей участников СВО.