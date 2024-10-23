Олег Кожемяко рассказал о профилактике социального сиротства в Приморье

Posted 23 октября, 05:26
Published 23 октября, 05:26
Modified 23 октября, 05:26
Updated 23 октября, 05:26
Форум «Семья на первом месте: эффективная система профилактики социального сиротства» стартовал вчера в Дальневосточной столице. В торжественной церемонии его открытия приняли участие Уполномоченный при Президенте Российской Федерации по правам ребенка Мария Львова-Белова и секретарь Приморского регионального отделения «Единой России», губернатор Олег Кожемяко.
А перед началом мероприятия глава региона в двустороннем формате встретился с Уполномоченным при Президенте Российской Федерации по правам ребенка, где представил некоторые практики по профилактике социального сиротства, которые уже работают в Приморье, а также внес ряд предложений на рассмотрение.
«Сегодняшний форум даст возможности нам поговорить об актуальных вопросах семьи, укреплении семейственности и, безусловно, решении задач, связанных с уменьшением социального сиротства, развитием кадрового потенциала, и, самое главное, сделать так, чтобы было меньше неблагополучных семей. Нужно проводить работу с теми семьями, которые ведут асоциальный образ жизни, чтобы оставление детей, лишение родительских прав было самой крайней мерой. Такие вопросы имеют большое значение для нашего региона, Дальний Восток имеет свою специфику, свои особенности, и сегодняшний дальневосточный форум под вашим руководством выявит эти проблемы, найдет пути решения», — сказал Олег Кожемяко.
Одним из предложений стало усиление поддержки для детей из семьи участников специальной военной операции, погибших или получивших инвалидность первой группы в ходе боевых действий.
«В первую очередь сейчас нужно заботиться о таких семьях, потому что у нас идет некоторый перекос — мы все увлеклись асоциальными семьями: и лишением прав, и предоставлением жилья детям-сиротам. А дети участников СВО не входят в категорию детей-сирот, которым выделяются финансовые средства из федерального бюджета на жилье. Люди отдали жизнь за Родину, эти люди достойны того, чтобы их дети были благополучны. У нас сейчас немного другой подход — чем хуже социально семья, тем лучше будет ребенку, а вот человек, который отдал жизнь за Родину или стал там инвалидом первой группы, его ребенок остается почему-то без жилья. Да, есть военная ипотека, но мы говорим о детях, нам нужно, чтобы ребенок понимал: да, отец совершил подвиг, погиб, но благодаря его подвигу у меня есть квартира, я живу. Это делает детей патриотически настроенными. Поэтому, мне кажется, на форуме нужно затронуть и этот вопрос», — предложил Губернатор.
Мария Львова-Белова и Олег Кожемяко также приняли участие в торжественном открытии первого окружного форума по борьбе с социальным сиротством «Семья на первом месте: эффективная система профилактики социального сиротства», где Уполномоченный по правам ребенка представила подробный доклад о целях и промежуточных результатах Всероссийской инспекции системы профилактики социального сиротства (ВИСП), в рамках которой и проходит мероприятие, а Губернатор Приморья озвучил свои предложения относительно семей участников СВО.
Отметим, что всесторонняя поддержка участников СВО и семей военнослужащих является ключевым направлением реализации Народной программы Единой России. Приморские активисты партии на всех уровнях активно взаимодействуют с различными волонтёрскими и общественными объединениями в регионе для совместной работы в этом направлении.