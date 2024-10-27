zr.media
ГлавноеВсе новости
zr.media
ГлавноеВсе новости

Posted 27 октября, 06:47

Published 27 октября, 06:47

Modified 28 октября, 07:01

Updated 28 октября, 07:01

Домашнее вино привело приморца на скамью подсудимых

Домашнее вино привело приморца на скамью подсудимых

27 октября 2024, 06:47
Сюжет
Полиция
Приморский краевой суд приступит к рассмотрению уголовного дела жителя Черниговского района, обвиняемого в жестоком нападении на пожилую семейную пару. Мужчина решил напасть на супругов после того, как ему отказали в деньгах и алкоголе.

Согласно материалам дела, инцидент произошел в ноябре 2023 года на улице Партизанской в селе Дмитриевка. Обвиняемый потребовал у пенсионеров деньги или выпивку, и после отказа напал на женщину, нанеся ей удары вилами и поленом. Затем мужчина расправился с хозяином дома, применив нож и табурет.

Злоумышленник похитил из дома деньги и домашнее вино, а затем скрылся. Благодаря оперативным действиям полиции подозреваемого удалось задержать. Пострадавшая женщина выжила благодаря своевременной медицинской помощи, оказанной после нападения.

#Происшествия#Приморский край#Дальний Восток#Владивосток#Полиция#Пенсионеры#Черниговский район#Нападение#Медицинская помощь#Приморский краевой суд
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт zr.media обязательна. Полное или частичное копирование материалов сайта zr.media запрещено.

Сетевое издание «Золотой Рог — пресса» («Zrpress»)

Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-81105 от 17.05.2021.

И.о. главного редактора: Цирлина Мария Владимировна

Учредитель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог» (ОГРН 1162536095358)

Об использовании материалов сайта

Отдел рекламы: +7 (423) 245-92-22, +7 (914) 791-46-10
Email: [email protected] 

Редакционный отдел: +7 (423) 245-04-85, +7 (902) 052-23-78
Email: [email protected] 

(часовой пояс +7 к Мск, UTC+10 (GMT+10))

Адрес: 690014, Приморский край, г. Владивосток, ул. Некрасовская д. 36 «Б», офис 606

Редакционные правила

Яндекс.Метрика