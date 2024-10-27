Домашнее вино привело приморца на скамью подсудимых

Согласно материалам дела, инцидент произошел в ноябре 2023 года на улице Партизанской в селе Дмитриевка. Обвиняемый потребовал у пенсионеров деньги или выпивку, и после отказа напал на женщину, нанеся ей удары вилами и поленом. Затем мужчина расправился с хозяином дома, применив нож и табурет.