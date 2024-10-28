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Posted 28 октября, 11:43

Published 28 октября, 11:43

Modified 29 октября, 00:39

Updated 29 октября, 00:39

Владивостокская футбольная команда «Динамо» завоевала кубок второй лиги

Динамо — чемпион! Команда из Владивостока выиграла кубок второй лиги — видео

28 октября 2024, 11:43
Фото: VoloshkoAnton.

Владивостокская футбольная команда «Динамо» завоевала кубок второй лиги

Сюжет
Спорт
Владивостокская команда «Динамо» стала чемпионом второй лиги «Б». Победу чемпионов отмечали сотни жителей Приморья.

Спортсмены из Приморского края достигают все новых высот на соревнованиях. Особенно стоит отметить футболистов из Владивостока.

В воскресенье, 27 октября, ФК «Динамо-Владивосток» принял на стадионе «Динамо» в последнем домашнем матче сезона 2024 года команду «Салют Белгород». Поединок 29-го тура LEON Второй лиги «Б» состоялся в 14:00 по приморскому времени.

Фото: VoloshkoAnton

Шли к этой победе довольно долго: в 28-м матче футболисты из владивостокского клуба досрочно завоевали первое место в группе 3. Этот важный момент произошел во время матча в Рязани — команда одержала уверенную победу над ФК «Рязань» со счетом 3:0. Три мяча сумели забить в первом периоде матча Дудкин, Киселев и Ращупкин. Благодаря этой победе подопечные тренера Михаила Сальникова стали недосягаемыми для своих ближайших соперников в таблице турнира.

Видео: VoloshkoAnton.

В 29-м туре приморские футболисты одержали победу в матче и стали чемпионами в дивизионе «Б». Победа порадовала множество фанатов футбола.

Фото: VoloshkoAnton

Поздравил наших футболистов и председатель Законодательного собрания Приморского края Антон Волошко:

«Владивостокский футбол возрождает славные традиции! Наша команда переходит в дивизион „А“. Мы гордимся нашей спортивной командой и верим в будущие успехи», — поделился Антон Анатольевич в своем телеграм-канале.
Фото: VoloshkoAnton

Футболистам остается пожелать новых побед в будущих матчах.

#Общество#Спорт#Приморский край#Дальний Восток#Владивосток#Новости#Видео#Футбол#Победа#Динамо#Чемпионат
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