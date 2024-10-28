Владивостокские команды разыграли «Динамо-Кубок» Приморского края

В этом году в розыгрыше «Динамо-Кубка» Приморского края приняли участие 16 команд. В том числе и новички, до этого не игравшие в кубке — команды из Находки, Владивостока и Уссурийска. Развитие футбола в районах Приморского края — главная задача розыгрыша «Динамо-Кубка» и партнеров турнира, фабрики мороженого «УРСА». В этом году в кубке вновь приняли участие новые команды — получить ценный опыт, попасть на глаза маститым тренерам.