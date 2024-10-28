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Posted 28 октября, 01:26

Published 28 октября, 01:26

Modified 28 октября, 01:26

Updated 28 октября, 01:26

Во Владивостоке сформировали фуру с гумпомощью для бойцов и мирных жителей

Во Владивостоке сформировали фуру с гумпомощью для бойцов и мирных жителей

28 октября 2024, 01:26
Фото: primorsk.er.ru
Сюжет
Тигр
В ближайшее время она отправится в Курск, а затем и на передовую

Внутри самое необходимое: инструменты, медикаменты, обогреватели, теплая одежда, питание, пауэрбанки и многое другое. Во многих коробках письма с теплыми словами от членов партии, «серебряных» добровольцев и школьников Приморья. Вместе с грузом отправится и легковой автомобиль, который приобрели военнослужащие для одного из врачей добровольческого отряда Тигр.

«Есть и спецзаказ для особого подразделения, которые попросили у нас высокотехнологичные планшеты для выполнения боевых задач по разведке», — добавил исполнительный секретарь городского отделения «Единой России», депутат Думы Владивостока Артём Володин.

Гражданская гуманитарная помощь отправится в Курск, дополнительно заедут в монастырь Коренная пустынь с передачей от Женского движения Единой России и Матерей России. Далее маршрут пройдет по территориям новых республик. Там предстоит передать адресные посылки отдельно для бойцов и приморских бригад.

«В формировании груза, отправленного этого фурой, приняли участие многие жители Приморья. „Женское движение Единой России“, Приморские отделения „Матери России“, „Опора России“ — каждая женщина стремится внести свой вклад и делает это с любовью. Свою помощь в этот раз мы передаем в монастырь „Коренная пустынь“. Эта отправка имеет адресное назначение согласованное с настоятельницей монастыря. А в прошлый раз мы передали 47 посылок и 39 штук маскировочных сетей для морской пехоты ТОФ», — отметила региональный координатор партпроекта «Женское движение Единой России», председатель Приморского отделения «Матери России» Татьяна Заболотная.

Сбор помощи объединил многих — все общественные организации города, администрация Владивостока, депутаты Думы, военнослужащие, предприниматели, партийцы и молодогвардейцы. К общей цели присоединились и муниципалитеты.

«Помощь бойцам и мирным жителям объединила нас и создала масштабный коллектив людей, которые полностью погрузились в задачу. Они включились сердцем и душой и естественно, все это вылилось в правильную работу руками. Сегодня мы все задействованы в этом добром процессе. И я хочу поблагодарить каждого причастного жителя Приморья, который не остался в стороне. Любая посильная помощь — это мощная поддержка тем, кто в ней нуждается», — заключил Артем Володин.

Отметим, что всесторонняя поддержка участников СВО и семей военнослужащих является ключевым направлением реализации Народной программы Единой России. Приморские активисты партии на всех уровнях активно взаимодействуют с различными волонтёрскими и общественными объединениями в регионе для совместной работы в этом направлении.

#Общество#Приморский край#Владивосток#Депутаты#Единая Россия#Администрация#Гуманитарная помощь#Военные#Тигр#Муниципалитеты
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