Во Владивостоке сформировали фуру с гумпомощью для бойцов и мирных жителей

Внутри самое необходимое: инструменты, медикаменты, обогреватели, теплая одежда, питание, пауэрбанки и многое другое. Во многих коробках письма с теплыми словами от членов партии, «серебряных» добровольцев и школьников Приморья. Вместе с грузом отправится и легковой автомобиль, который приобрели военнослужащие для одного из врачей добровольческого отряда Тигр.