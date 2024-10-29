Новые скверы, арт-объекты и детский веревочный городок появились в Приморье благодаря

Вера Щербина отметила, что в разное время побеждали и проекты на отдаленных территориях, и в населенных пунктах, численность которых не превышает тысячи человек. Так, в период конкурсного отбора 2024 года в селе Струговка Октябрьского округа, численность которого составляет менее тысячи человек, дети захотели благоустроить школьный стадион и оснастить его современным спортивным оборудованием. Они записали видеообращение и распространили его в социальных сетях. Трогательное видео подхватили многие новостные паблики Приморья. Жители края не остались равнодушными к детской просьбе. Проект стал одним из победителей.