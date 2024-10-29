Новые скверы, арт-объекты и детский веревочный городок появились в Приморье благодаря

Posted 29 октября, 02:33
Published 29 октября, 02:33
Modified 29 октября, 02:33
Updated 29 октября, 02:33
В 2020 году, по инициативе секретаря регионального отделения «Единой России», губернатора Приморского края Олега Кожемяко, для вовлечения приморцев в процессы планирования государственных расходов внедрена практика инициативного бюджетирования и запущен конкурс «Твой проект». В народной программе «Единой России» большое внимание уделено поддержке местных инициатив и муниципальным проектам благоустройства, которые выставляют на конкурсы для получения грантов.
Первый вице-губернатор — Председатель Правительства региона Вера Щербина рассказала о самых ярких инициативах, победивших в разное время в конкурсе «Твой проект». В 2024 году одним из самых запомнившихся стал сквер имени Карла Жигура во Владивостоке. Он разделен на тихую зону и зону развлечений. В первой — располагаются парковые скамейки и столы для игры в шахматы, что создает атмосферу общения и вдохновения. Зона развлечений включает качели, которые привлекают детей и служат местом для отдыха взрослых.
Во Врангеле благодаря конкурсу «Твой проект» была восстановлена и превращена в культурный объект подпорная стена. Здесь появился мурал с изображениями городов Приморского края и их достопримечательностей, сопровождаемый информационными табличками. Каждый теперь может узнать больше о культуре и истории региона.
Примечательно, что за годы реализации инициатив граждан побеждали разные проекты в больших городах и населенных пунктах, среди них фотовыставка «Посмотри на Владивосток», благоустройство аллеи в Дальнереченске, веревочный городок «Дети Робинзона» в Чугуевке.
Вера Щербина отметила, что в разное время побеждали и проекты на отдаленных территориях, и в населенных пунктах, численность которых не превышает тысячи человек. Так, в период конкурсного отбора 2024 года в селе Струговка Октябрьского округа, численность которого составляет менее тысячи человек, дети захотели благоустроить школьный стадион и оснастить его современным спортивным оборудованием. Они записали видеообращение и распространили его в социальных сетях. Трогательное видео подхватили многие новостные паблики Приморья. Жители края не остались равнодушными к детской просьбе. Проект стал одним из победителей.
«Четырехлетний опыт конкурсного отбора показал, что победителями могут стать населенные пункты, численность проживающих в которых составляет даже до 500 человек. В 2023 году в Тернейском округе победила и была реализована заявка на ремонт сельского клуба из села Перетычиха с численностью около 200 человек. Победителем 2024 года стал проект „Уголок спорта для поселка Ракушка!“ в Ольгинском округе. Его численность — порядка 680 человек. При этом поддержали проект 686 человек — даже больше, чем живет в селе, и он уже реализован. Еще один хороший пример. В 2024 году уже реализован проект освещения деревни Васильевки, численность которой — порядка 120 человек. Поддержали проект 700 человек», — заявила Вера Щербина.