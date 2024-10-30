Тульские пловцы стали победителями и призерами Всероссийских соревнований

Среди юниоров на дистанции 50 метров «плавание в классических ластах» золотую медаль получил Кирилл Понкратов, также туляк занял второе место на дистанции 50 метров «плавание в ластах». Кроме того, серебряные медали завоевали Ксения Плисина на дистанции 50 метров «плавание в ластах» среди юниорок и Ярослав Селиверстов на дистанции 200 метров «плавание в классических ластах» среди юношей. Среди девушек бронзовую медаль получила Елизавета Хандельянц на дистанции 50 метров «плавание в классических ластах».