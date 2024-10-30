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Posted 30 октября, 07:34

Published 30 октября, 07:34

Modified 30 октября, 07:34

Updated 30 октября, 07:34

Тульские пловцы стали победителями и призерами Всероссийских соревнований

30 октября 2024, 07:34
Всероссийские соревнования по подводному спорту, посвященные 650-летию города, завершились в Кирове. Об этом информирует пресс-служба министерства спорта Тульской области.

Тульскую область на соревнованиях представили спортсмены «Областной комплексной спортивной школы олимпийского резерва», завоевавшие медали в различных дисциплинах, пишет tsn24.ru.

Елизавета Хандельянц завоевала серебряную медаль среди девушек на дистанции 100 метров «плавание в классических ластах». Среди юниорок Ксения Плисина стала третьей в той же дисциплине.

В смешанной эстафете среди юниоров/юниорок 4×100 метров «плавание в классических ластах» тульская команда заняла третье место, также бронзовая медаль была получена в в смешанной эстафете среди юниоров/юниорок 4×50 метров «плавание в ластах» и в эстафете 4×100 метров «плавание в ластах».

Среди юниоров на дистанции 50 метров «плавание в классических ластах» золотую медаль получил Кирилл Понкратов, также туляк занял второе место на дистанции 50 метров «плавание в ластах». Кроме того, серебряные медали завоевали Ксения Плисина на дистанции 50 метров «плавание в ластах» среди юниорок и Ярослав Селиверстов на дистанции 200 метров «плавание в классических ластах» среди юношей. Среди девушек бронзовую медаль получила Елизавета Хандельянц на дистанции 50 метров «плавание в классических ластах».

На дистанции 50 метров «ныряние в ластах в длину» «серебро» завоевал Кирилл Понкратов среди юниоров 14-17 лет, а Ксения Плисина стала третьей среди юниорок 14-17 лет.

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