Тульские пловцы стали победителями и призерами Всероссийских соревнований

Posted 30 октября, 07:34
Published 30 октября, 07:34
Modified 30 октября, 07:34
Updated 30 октября, 07:34
Тульскую область на соревнованиях представили спортсмены «Областной комплексной спортивной школы олимпийского резерва», завоевавшие медали в различных дисциплинах, пишет tsn24.ru.
Елизавета Хандельянц завоевала серебряную медаль среди девушек на дистанции 100 метров «плавание в классических ластах». Среди юниорок Ксения Плисина стала третьей в той же дисциплине.
В смешанной эстафете среди юниоров/юниорок 4×100 метров «плавание в классических ластах» тульская команда заняла третье место, также бронзовая медаль была получена в в смешанной эстафете среди юниоров/юниорок 4×50 метров «плавание в ластах» и в эстафете 4×100 метров «плавание в ластах».
Среди юниоров на дистанции 50 метров «плавание в классических ластах» золотую медаль получил Кирилл Понкратов, также туляк занял второе место на дистанции 50 метров «плавание в ластах». Кроме того, серебряные медали завоевали Ксения Плисина на дистанции 50 метров «плавание в ластах» среди юниорок и Ярослав Селиверстов на дистанции 200 метров «плавание в классических ластах» среди юношей. Среди девушек бронзовую медаль получила Елизавета Хандельянц на дистанции 50 метров «плавание в классических ластах».
На дистанции 50 метров «ныряние в ластах в длину» «серебро» завоевал Кирилл Понкратов среди юниоров 14-17 лет, а Ксения Плисина стала третьей среди юниорок 14-17 лет.