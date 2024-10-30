Во Владивостоке закрывают «собачий концлагерь»: сотню животных спасают из ада

Во время подготовки этой новости, читатели «Восток-Медиа» сообщили редакции тревожную весть. По их данным, собственники нелегального приюта выпустили всех собак из вольеров и поэтому ни одно животное так и не смогли перевезти на новое «место жительства». В настоящее время, сообщают граждане, собаки предоставлены сами себе и бегают по всему району, в том числе и на детской площадке.