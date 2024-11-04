Олег Кожемяко поздравил приморцев с Днем народного единства

Posted 4 ноября, 03:57
Published 4 ноября, 03:57
Modified 4 ноября, 04:02
Updated 4 ноября, 04:02
Олег Кожемяко в своем поздравительном слове напомнил, что этот праздник объединяет людей разных национальностей, профессий и возрастов общим чувством гордости за Россию и её историю. Больше 400 лет назад, в смутные времена, тысячи жителей нашей страны сплотились, чтобы сохранить независимость и целостность Отечества, вернуть на нашу землю мир и свободу. Эта победа стала по-настоящему народной.
«На протяжении многих веков народы России демонстрируют единство и солидарность в трудные времена перед лицом испытаний. И сейчас по зову сердца десятки тысяч людей отправились защищать Родину на специальную военную операцию. Среди тех, кому присвоено высокое звание Героя Российской Федерации, знак отличия „Герой Приморья“ и другие высокие награды — русские, осетины, и дагестанцы, буряты и якуты, башкиры и татары, представители самых разных национальностей. Мы по праву гордимся подвигами всех наших воинов и склоняем головы перед павшими товарищами. В свою очередь, сотни тысяч приморцев в тылу делают все, чтобы наша армия выстояла и одержала долгожданную Победу. Каждый вносит свой вклад в одно общее дело.
Вся великая история нашей Родины выстроена на трудовых и ратных достижениях людей старшего поколения. Много сил в становление и развитие Приморского края вложили коренные жители вместе с переселенцами из других регионов России и стран. Мы верим в нашу молодежь, которой предстоит строить будущее с уважением к традициям и ценностям многомиллионного и многонационального российского народа.
В этот праздничный день от всего сердца желаю всем мира, благополучия, успехов в труде во имя процветания Приморья и всей России!», — сказал Олег Кожемяко.