ВСС назвал условия для выхода Приморья из красной зоны по рискам мошенничества

По инициативе страховщиков региональная налоговая инспекция проверила автоюристов, которые активно действовали в ДТП на дорогах Приморского края. Для ухода от налогов автоюристы запрашивали у участников аварий не только договор уступки права требования, но и доверенность на представление интересов в страховой компании, у финуполномоченного и в суде. А также договор на открытие в банке счета от имени автовладельца и право распоряжаться деньгами. В результате налоговой проверки автоюристы доплатили в казну 50 млн рублей недоимки, сообщил вице-президент ВСС.