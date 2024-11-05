ВСС назвал условия для выхода Приморья из красной зоны по рискам мошенничества

Posted 5 ноября, 07:26
Published 5 ноября, 07:26
Modified 5 ноября, 07:28
Updated 5 ноября, 07:28
По мнению вице-президента ВСС Сергея Ефремова, которое он озвучил в рамках пресс-конференции, ситуацию можно исправить совместными усилиями властей региона, страховщиков, прокуратуры и полиции. Ефремов также озвучил основные условия для повышения страхового рейтинга региона.
Страховые компании в Приморском крае пока ведут бизнес в убыток, констатировали в ВСС: на каждый заработанный рубль страховщики выплачивают 1,36 рублей. Но ситуация с доступностью полисов и с противодействием страховому мошенничеству в регионе улучшается за счет эффективного взаимодействия страховых компаний с правоохранительными органами и заинтересованности администрации, отметил Сергей Ефремов. В регионе собрана рабочая группа страховых компаний, с которой плотно работает куратор со стороны МВД. Это позволяет оперативно распознавать ситуации страхового мошенничества.
«Мы наблюдаем повышение активности по возбуждению уголовных дел в Приморском крае по заявлениям страховых компаний: 43% в первом квартале, 31% во втором квартале. Для сравнения — в 2021 году за весь год доля возбужденных уголовных дел составила только 7%. Мошенники чувствуют себя в Приморском крае все хуже», — прокомментировал Ефремов.
По инициативе страховщиков региональная налоговая инспекция проверила автоюристов, которые активно действовали в ДТП на дорогах Приморского края. Для ухода от налогов автоюристы запрашивали у участников аварий не только договор уступки права требования, но и доверенность на представление интересов в страховой компании, у финуполномоченного и в суде. А также договор на открытие в банке счета от имени автовладельца и право распоряжаться деньгами. В результате налоговой проверки автоюристы доплатили в казну 50 млн рублей недоимки, сообщил вице-президент ВСС.
Еще одна причина низкого рейтинга региона — особенность автопарка. Леворульные автомобили в возрасте 18-20 лет составляют 85% машин в Приморском крае, а выплаты за их повреждения осуществляются преимущественно в денежной форме. Ситуация усугубляется злоупотреблениями и нарушениями со стороны таксистов из числа мигрантов. Водители управляют автомобилями такси без лицензий, без полисов ОСАГО, их водительские удостоверения не соответствуют требованиям к водительским удостоверениям РФ. Страховщики обратились к администрации края и в правоохранительные органы с просьбой усилить контроль за деятельностью таксомоторов. По словам Ефремова, сигналы страховой отрасли региональными властями услышаны.
На территории края активно практикуются автоподставы: мошеннические схемы, популярные в Центральной России, судя по аналитике служб безопасности страховых компаний, «переезжают» в Приморье. В регионе решением администрации для расследования таких подставных ДТП страховщикам предоставляется информация с видеокамер, что упрощает расследования.
Высокий уровень выявления страхового мошенничества, возбуждение уголовных дел по заявлениям страховщиков, проверки автоюристов, взаимодействие с Госавтоинспекцией на местах ДТП и активная совместная работа с правоохранительными органами обеспечивает Приморскому краю шанс выйти из красной зоны в течение двух-трех лет при условии усиленного контроля за работой таксомоторов, заключил Ефремов.