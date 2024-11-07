Человек упал с Золотого моста во Владивостоке — очевидцы

Posted 7 ноября, 09:52
Published 7 ноября, 09:52
Modified 11 ноября, 00:25
Updated 11 ноября, 00:25
Очевидцы сообщают о том, что с Золотого моста во Владивостоке упал человек. В данный момент в предполагаемом месте происшествия собралась пробка.
Также в сети появились публикации, в которых с информацией о том, что несколькими часами ранее сотрудники мостовой охраны не дали пешеходу выйти за ограждение проезжей части на Русском мосту во Владивостоке.
В пресс-службе управления МВД по Приморскому краю официально не комментировали инцидент.
Корреспондент «Восток-Медиа» обратился к сотрудникам спецслужб за подтверждением информации.
Ранее «Восток-Медиа» писало о трагедии на Русском мосту во Владивостоке.