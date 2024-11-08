Школьники Сахалинской области путешествует в рамках программы социального туризма

Posted 8 ноября, 08:04
Published 8 ноября, 08:04
Modified 11 ноября, 00:25
Updated 11 ноября, 00:25
В Сахалинской области 37 тысяч школьников приняли участие в экскурсиях, организованных в рамках программы детского социального туризма. С началом осени к проекту присоединились дети из удаленных районов, таких как Углегорский и Охинский, для которых была разработана специальная программа с размещением в гостиницах и разнообразными активностями.
Регион активно развивает детский туризм, стремясь пробудить у молодого поколения интерес к путешествиям. Программа финансируется из областного бюджета и направлена на культурное и патриотическое воспитание школьников, а также на раннюю профориентацию.
Министр туризма Сахалинской области Артем Лазарев рассказал об особенностях реализации программы и ее цели, отметив, что все сахалинские школьники в будущем будут охвачены этим интересным проектом.
«Наша главная цель — чтобы все сахалинские школьники приняли участие в программе. Сейчас мы сосредоточились на детях из отдаленных районов. Для них разработан специальный формат, включающий проживание в гостинице. Это важно для комфорта наших юных путешественников. А сама программа по-прежнему остается очень насыщенной и разнообразной», — прокомментировал министр туризма Сахалинской области Артем Лазарев.
В октябре стартовали экскурсии для групп из Углегорского района, а в начале ноября в Южно-Сахалинск прибыли старшеклассники из Охи. Их ждет интересная программа, включающая экскурсию в Службу спасения «Центр обработки вызовов Системы-112 областного управления обеспечения мероприятий в области ГО, ЧС и ПБ», посещение оленьей фермы и аквапарка «Аква Сити», а также участие в игре «Патриот».
Программа детского социального туризма реализуется по инициативе губернатора Валерия Лимаренко и с каждым годом охватывает все больше детей. В 2021 году в ней участвовали 2,5 тысячи школьников, в 2022 году — 20 тысяч, а в 2023 году — уже 36,5 тысяч. Ожидается, что к концу 2024 года количество участников достигнет не менее 40 тысяч.