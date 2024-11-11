Герои нашего времени: диалог о важном с молодежью Уссурийска

Краевой депутат, трехкратный чемпион мира по кикбоксингу, заслуженный мастер спорта РФ Александр Захаров признался, что жил не в очень благополучном районе Уссурийска, был обычным мальчишкой, которого родители отдавали на шахматы или танцы. Но всё изменил спорт, когда в одиннадцать лет он пришел в зал и решил заниматься кикбоксингом. Упорные тренировки, поединки, жесткие соперники, успехи и неудачи — об этом чемпион говорил без прикрас. И сейчас, отойдя от большого спорта, он стал заместителем председателя комитета по спорту и молодежной политике Палаты молодых законодателей при Совете Федерации, продолжает вести здоровый образ жизни и держит себя в отличной физической форме. И многими успехами парламентарий, по его же словам, обязан своему бессменному наставнику — заслуженному тренеру России Андрею Подоплелову.