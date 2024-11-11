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Posted 11 ноября, 00:49

Published 11 ноября, 00:49

Modified 11 ноября, 00:49

Updated 11 ноября, 00:49

Герои нашего времени: диалог о важном с молодежью Уссурийска

Герои нашего времени: диалог о важном с молодежью Уссурийска

11 ноября 2024, 00:49
Фото: primorsk.er.ru.
Сюжет
Спорт
Патриотическое мероприятие прошло в стенах молодежного центра культуры и досуга «Горизонт».

Почти четыреста школьников и студентов собрались, чтобы вживую пообщаться с гостями — депутатом Законодательного Собрания Приморья, региональным координатором партийного проекта «Детский спорт» Александром Захаровым, заместителем председателя Думы Уссурийска Андреем Подоплеловым и участником СВО с позывным «Молодой».

Участников мероприятия поприветствовал заместитель главы администрации по культуре и спорту Павел Пригородов, а затем каждый из героев встречи поделился богатым жизненным опытом, рассказал истории из своей биографии и ответил на вопросы ребят.

Краевой депутат, трехкратный чемпион мира по кикбоксингу, заслуженный мастер спорта РФ Александр Захаров признался, что жил не в очень благополучном районе Уссурийска, был обычным мальчишкой, которого родители отдавали на шахматы или танцы. Но всё изменил спорт, когда в одиннадцать лет он пришел в зал и решил заниматься кикбоксингом. Упорные тренировки, поединки, жесткие соперники, успехи и неудачи — об этом чемпион говорил без прикрас. И сейчас, отойдя от большого спорта, он стал заместителем председателя комитета по спорту и молодежной политике Палаты молодых законодателей при Совете Федерации, продолжает вести здоровый образ жизни и держит себя в отличной физической форме. И многими успехами парламентарий, по его же словам, обязан своему бессменному наставнику — заслуженному тренеру России Андрею Подоплелову.

Совсем еще юный боец с позывным «Молодой», участник специальной военной операции, рассказал о том, как прошел путь от простого «срочника» до командира отделения снайперов. Унаследовав от отца и деда воинский дух и желание стать профессиональным защитником Отечества, он ни на минуту не сомневался в выборе своего жизненного пути. Получил два ранения в боях и был награжден государственными наградами — медалью «За отвагу» и Орденом Святого Георгия — Георгиевским Крестом 4 степени. Боец поведал ребятам о трудностях и риске, с которыми участники СВО сталкиваются ежеминутно, и подчеркнул, что именно занятия спортом помогают ему выдерживать большие нагрузки на передовой.

Встреча продолжилась в формате живого диалога. У ребят была уникальная возможность напрямую пообщаться с героями нашего времени и получить ответы на вопросы. И они ее не упустили. Вопросы от аудитории поступали самые разные по глубине и содержанию — автор самого интересного из них был удостоен специального приза.

Кроме того, на мероприятии затронули тему профилактики терроризма и экстремизма в молодежной среде, также уделив особое внимание общению в социальных сетях.

В завершение встречи подростки получили в подарок плакаты с автографами, а также сделали памятные фото.

«Проведение таких мероприятий в формате живого диалога позволяет поднять многие вопросы. Приятно видеть, что наша молодежь стала интересоваться многими темами, активнее участвовать в общественно-политической жизни. На подобных встречах мы затрагиваем вопросы патриотизма, службы в армии, не обходим стороной темы любви, дружбы, духовности. И, конечно же, я всегда подчеркиваю важность занятий спортом и здоровым образом жизни. На каждом мероприятии стараюсь мотивировать ребят, показать, что любой может добиться успеха, главное желание и правильные действия», — прокомментировал Александр Захаров.

#Общество#Политика#Спорт#Приморский край#Новости#Терроризм#Диалог#Экстремизм#Встреча#Уссурийск#Обучение#Молодежь#Патриотизм#Социальные сети
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