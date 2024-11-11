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Posted 11 ноября, 10:34

Published 11 ноября, 10:34

Modified 12 ноября, 00:00

Updated 12 ноября, 00:00

Совет муниципалитетов Приморского края возглавил Вячеслав Квон, глава АГО

Глава Артёма Вячеслав Квон возглавил Совет муниципалитетов Приморского края

11 ноября 2024, 10:34

Совет муниципалитетов Приморского края возглавил Вячеслав Квон, глава АГО

Ассоциацию «Совет муниципальных образований Приморского края» возглавил глава Артёмовского городского округа Вячеслав Квон. Он был единогласно избран главой этого важного объединения — на заседании правительства Приморского края.

Вячеслав Квон возглавил Артём в 2020 году. Он награждён Почётной грамотой Законодательного Собрания Приморского края — 2015-м, благодарностью губернатора Приморского края. В 2025 году удостоен высокой государственной награды — ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. Орден вручён Вячеславу Васильевичу, как отмечено в указе президента РФ, «за достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу».

Эксперты отмечают, что Вячеслав Квон пользуется уважением жителей АГО, работает на благо округа, большое значение уделяет поддержке СВО и её участников, неоднократно выезжал в зону проведения операции, доставляя землякам-артёмовцам гуманитарную помощь. По его инициативе и при полном содействии в селе Екатериновка Херсонской области был установлен монумент памяти артёмовцев-бойцов СВО.

Глава Артёма работает в тесном взаимодействии и при полной поддержке губернатора Приморского края Олега Кожемяко. Это позволяет вести большие работы по благоустройству округа, улучшать социальную сферу благодаря национальным проектам и государственным программам. Регулярно Вячеслав Квон проводит встречи с жителями округа, знает их проблемы и чаяния, отвечает на вопросы и не боится прямого общения с земляками, потому что уверен в поддержке артёмовцев.

— Это назначение вполне закономерно, — отметил политолог Павел Наливайко. — Глава Артёма Вячеслав Квон является одним из опытнейших руководителей, он имеет опыт работы на уровне представительной и исполнительной, муниципальной, власти. На посту главы Совета его навыки и авторитет среди представителей муниципалитетов, а также популярность среди жителей Артёма сыграет в плюс и даст Вячеславу Васильевичу возможность вдохнуть новую жизнь в работу Совета муниципалитетов региона.
Муниципалитеты сегодня являются опорой для главы края Олега Кожемяко, на них он делает ставку. И у Вячеслава Квона есть возможность сделать формат работы Совета еще более продуктивным, эффективным, идущим на благо Приморья.

В январе 2024 года Вячеслав Квон принял участие во Всероссийском муниципальном форуме «Малая родина — сила России» (0+), где встретился с президентом России Владимиром Путиным.

— На встрече говорили о работе органов местного самоуправления, ведь именно в администрации городов, муниципальных округов, сельских поселений жители обращаются за помощью в первую очередь, — написал Вячеслав Квон в своём официальном telegram-канале. — Владимир Путин подчеркнул, что обратная связь с населением — важный момент в работе муниципальных служащих. И я поддерживаю эту позицию. Благодаря вашим комментариям и обращениям мы делаем наш город лучше.

Большой опыт работы, стремление внедрять современные практики, умение находить общий язык с руководством края, активная гражданская позиция, а главное — способность выполнять взятые на себя обязанности — все эти качества пригодятся Вячеславу Васильевичу в работе во главе ассоциации муниципалитетов Приморья.

— Сегодня наш регион активно развивается, и каждый муниципалитет прилагает к этому огромные усилия. В нынешнее время мы должны быть все вместе. Важно выстроить синхронизацию по всей вертикали власти, масштабировать лучшие практики. Буду прилагать все усилия, чтобы оправдать ваше доверие, чтобы мы объединились и дальше работали на благо нашего Приморского края, — подчеркнул Вячеслав Квон.

Ранее «Восток-Медиа» сообщало об участии Вячеслава Квона в форуме в столице России.

#Общество#Приморский край#Новости#Артём#Вячеслав Квон
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