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Posted 13 ноября, 06:02

Published 13 ноября, 06:02

Modified 13 ноября, 06:02

Updated 13 ноября, 06:02

«Единая Россия» дала старт благотворительной акции «Коробка храбрости»

«Единая Россия» дала старт благотворительной акции «Коробка храбрости»

13 ноября 2024, 06:02
Фото: primorsk.er.ru.
Сюжет
Дети
Игрушки, конструкторы, книжки и другие подарки, которые передадут в медицинские учреждения активисты и сторонники партии, помогут детям легче переносить сложное лечение.

Партийная акция «Коробка храбрости» проводится «Единой Россией» уже в 12-й раз и охватывает региональные исполкомы по всей стране.

«Ежегодно количество людей, готовых поддержать нашу партийную „Коробку храбрости“, увеличивается. В прошлом году участниками акции стали свыше 100 тысяч человек. Сотни тысяч непростых медицинских процедур прошли спокойнее, а маленькие герои получили награду за свою храбрость. В этом году снова во всех региональных исполкомах партии, штабах общественной поддержки „Единой России“ организованы пункты сбора. До 5 декабря в них можно принести всё, что может порадовать детей», — сказал врио секретаря Генсовета «Единой России» Владимир Якушев.

Все подарки передадут в региональные и федеральные медицинские центры и хосписы, сообщила председатель Центрального совета сторонников «Единой России» Ольга Занко.

«Мы собираем игрушки, чтобы поддержать детей, проходящих сложное болезненное лечение. Даже взрослым это непросто, а для детей — настоящий подвиг. Акция поможет поднять им настроение и быстрее стать здоровыми. Приглашаем всех помочь», — сказала она.
«В Приморье акция „Коробка храбрости“ ежегодно находит большой отклик у жителей края. Традиционно самое активное участие в ней принимают депутаты, предприниматели, органы власти и просто неравнодушные наши земляки. Самое ценное — видеть радость в глазах детей, которые так храбро сражаются со своей болезнью. Сейчас у нас расставлены такие коробки у партнёров нашей акции, а также в региональном исполкоме „Единой России“ по адресу: г. Владивосток, ул. Алеутская, д. 16. Поэтому приглашаем всех желающих принять участие в такой доброй и трогательной акции», — сказал заместитель секретаря регионального отделения «Единой России», депутат Законодательного Собрания Всеволод Романов.

По санитарным требованиям передавать следует только новые игрушки в упаковке.

Сторонники партии устанавливают в торговых центрах и партнёрских организациях специальные боксы, куда любой желающий может положить игрушки для детей. Также подарки можно приносить в местные и региональные отделения, штабы общественной поддержки «Единой России».

В 2023 году в акции приняли участие свыше 105 тысяч активистов, собрали более 350 тысяч подарков.

#Общество#Приморье#Приморский край#Новости#Депутаты#Дети#Единая Россия#Владимир Якушев#Предприниматели#Добровольцы#Подарки#Лечение
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