Что ждет Приморье? — 2025 год станет самым жарким в истории

Стоит отметить, в следующем году ситуация может осложниться. 2025 год может стать самым жарким в истории человечества. Об этом рассказал генсек ООН Антониу Гутерреш на полях 29-й сессии конференции ООН по изменению климата (COP-29), который прошел в Баку. Более того, в некоторых государствах уже регистрировались температуры, которые не по силам человеческой выносливости. Что ждет мир дальше? Страшно представить.