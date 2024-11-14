zr.media
ГлавноеВсе новости
zr.media
ГлавноеВсе новости

Posted 14 ноября, 08:06

Published 14 ноября, 08:06

Modified 15 ноября, 14:41

Updated 15 ноября, 14:41

2025 год может принести немало бед в Приморский край

Что ждет Приморье? — 2025 год станет самым жарким в истории

14 ноября 2024, 08:06

2025 год может принести немало бед в Приморский край

Сюжет
Погода
Приморский край только отошел после серьезных испытаний дождями. В то время как мир сталкивается с рекордными природными катаклизмами, эксперты предупреждают, что 2025 год может стать самым жарким в истории человечества — что ждет нас впереди и как стихия продолжит влиять на нашу жизнь?

Череда тайфунов не прошла бесследно для Приморья. Регион изрядно пострадал после природных катаклизмов. Например, серьезный удар бушующая стихия нанесла по Дальнереченску.

К слову, в 2024 году подобные явления стали чуть ли не обыденными событиями для всего мира. Рекордные дожди, ураганы, пожары и смертоносные засухи фиксировались в разных уголках Земли, сообщает издание РИА Новости.

Стоит отметить, в следующем году ситуация может осложниться. 2025 год может стать самым жарким в истории человечества. Об этом рассказал генсек ООН Антониу Гутерреш на полях 29-й сессии конференции ООН по изменению климата (COP-29), который прошел в Баку. Более того, в некоторых государствах уже регистрировались температуры, которые не по силам человеческой выносливости. Что ждет мир дальше? Страшно представить.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что Приморский край активно готовится к природным катаклизмам не один год. Власти занимаются расчисткой русел рек, что уже приносит положительную динамику в борьбе с тайфунами.

#Общество#Приморский край#Владивосток#Новости#Погода#Климат#Глобальное потепление#Дальнереченск#2024 год#Тайфуны#Пожары#РИА Новости#Русло реки
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт zr.media обязательна. Полное или частичное копирование материалов сайта zr.media запрещено.

Сетевое издание «Золотой Рог — пресса» («Zrpress»)

Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-81105 от 17.05.2021.

И.о. главного редактора: Цирлина Мария Владимировна

Учредитель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог» (ОГРН 1162536095358)

Об использовании материалов сайта

Отдел рекламы: +7 (423) 245-92-22, +7 (914) 791-46-10
Email: romanova@1mi.media 

Редакционный отдел: +7 (423) 245-04-85, +7 (902) 052-23-78
Email: priem@zrpress.ru 

(часовой пояс +7 к Мск, UTC+10 (GMT+10))

Адрес: 690014, Приморский край, г. Владивосток, ул. Некрасовская д. 36 «Б», офис 606

Редакционные правила

Яндекс.Метрика