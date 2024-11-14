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Posted 14 ноября, 08:00

Published 14 ноября, 08:00

Modified 14 ноября, 08:02

Updated 14 ноября, 08:02

Константин Шестаков и посол Индии Сиддартх Гаурав обсудили сотрудничество стран

Константин Шестаков и посол Индии Сиддартх Гаурав обсудили сотрудничество стран

14 ноября 2024, 08:00
Фото: shestakovblog.
Сюжет
Спорт
Генеральный консул Индии Сиддартх Гаурав встретился с мэром Владивостока Константином Шестаковым. В администрации города прошли переговоры о перспективах сотрудничества в области экономики, спорта, образования и культуры.

Иностранец отметил, что связи между странами активно укрепляются. В этом году во Владивостоке было организовано несколько культурных событий при поддержке местной администрации. Особенно популярными у местных жителей стали йога-мероприятия.

Также Генконсул сообщил, что задние, которое приобрело консульство Индии в районе улицы Уборевича, вскоре отреставрируют, после чего запланировано его торжественное открытие.

Фото: shestakovblog

Константин Шестаков предложил, со стороны города помочь облагородить и озеленить прилегающую к зданию территорию. Кроме того, он пригласил иностранных гостей к участию в гастрономических фестивалях, чтобы те могли познакомить жителей Владивостока с кухней Индии. Прозвучало предложение об открытии летнего кинотеатра.

Фото: shestakovblog

Обе стороны заинтересованы в дальнейшем сотрудничестве и надеются на продуктивное взаимодействие.

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