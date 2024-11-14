Сенатор посетил образовательные учреждения, отремонтированные по программе капремонта

Posted 14 ноября, 00:06
Published 14 ноября, 00:06
Modified 14 ноября, 00:08
Updated 14 ноября, 00:08
Во время рабочей поездки сенатор от Приморского края Александр Ролик побывал в школе №4. Он подчеркнул, что это образовательное учреждение — хороший пример, как в Приморском крае работает программа капитального ремонта школ.
Здание школы было построено в 1902 году и является объектом культурного наследия. «В нынешнем учебном году полностью обновленная школа, где было заменено практически все, вплоть до перекрытий актового зала, вновь открыла свои двери. И ученики, и педагоги отмечают, что она стала более светлой, уютной и современной. За парты здесь сели более 660 учащихся», — рассказал он.
Также сенатор посетил капитально отремонтированный детский сад №7 в микрорайоне «Семь ветров», серьёзно пострадавший от наводнения летом 2023 года. Здание садика было затоплено до второго этажа. Он сообщил, что за счёт федеральной субсидии вся «внутренняя начинка» здания была полностью заменена.
«Сегодня этот детский сад также укомплектован самым современным, в том числе интерактивным оборудованием для развивающих занятий, а с детьми работает коллектив, искренне увлечённый своим делом», — отметил Александр Ролик.
Напомним, партия уделяет особое внимание программе капремонта школ. Она входит в народную программу и была инициирована Президентом на Съезде партии в 2021 году. Накануне «Единая Россия» передала в Минпросвещения перечень объектов образования для капремонта в 2025–2027 годах.