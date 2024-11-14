Сенатор посетил образовательные учреждения, отремонтированные по программе капремонта

Здание школы было построено в 1902 году и является объектом культурного наследия. «В нынешнем учебном году полностью обновленная школа, где было заменено практически все, вплоть до перекрытий актового зала, вновь открыла свои двери. И ученики, и педагоги отмечают, что она стала более светлой, уютной и современной. За парты здесь сели более 660 учащихся», — рассказал он.