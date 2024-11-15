Ледяной дождь пойдет в Приморье: может ли повториться катастрофа 2020 года?

Posted 14 ноября, 23:10
Published 14 ноября, 23:10
Modified 15 ноября, 14:40
Updated 15 ноября, 14:40
Ноябрь снова принес во Владивосток непривычно теплые дни, и вместе с ними на жителей города нахлынуло чувство дежавю. Волна беспокойства охватила Приморье — никто еще не забыл ноябрь 2020 года, когда ледяной дождь, казалось, навеки парализовал жизнь региона. Хотя официальные прогнозы пока не предсказывают подобного кошмара, воспоминания столь свежи, что жителям остается лишь надеяться и готовиться к худшему.
19 и 20 ноября циклон принёс с собой ледяной дождь, который быстро сменился холодной температурой, сковавшей весь город льдом. На несколько дней Владивосток превратился в неприступный ледяной бастион, а последствия этой катастрофы ощущались ещё в течение года.
Дождь начался ночью и уже к утру дороги и тротуары превратились в скользкие ловушки, покрытые коркой льда. Ветер и обледенение внесли свои коррективы в окружающую среду: деревья начали ломаться, а транспортный поток практически остановился. В это время жители Владивостока стали осознавать, что фильм-катастрофа может оказаться реальностью.
К обеду кадры с обледеневшими автомобилями и домами разлетелись по всей стране. Один из таких случаев произошёл на улице Нейбута, где с крыши дома упала бетонная плита на машину.
К счастью, водителю удалось избежать трагедии, но иллюстрация опасности стала очевидной. Проблемы с электричеством, водоснабжением и теплом появились сразу, оставив сотни тысяч людей в холоде и темноте.
Одними из самых пострадавших районов стал Чуркин, также сильно досталась островам Русский и Попова. В первые дни тысячи домов остались без света и тепла, а проблемы с водоснабжением только усугубляли ситуацию. Восстановление коммуникаций заняло почти две недели, и лишь к началу декабря основная часть обесточенных домов получила электричество.
Закрытие Русского моста стало одним из символов трагедии. 21 ноября он был перекрыт из-за льда, падающего с вант. В условиях отсутствия сообщения с материком единственным средством стали паромы. За 15 дней около 64 тысяч человек и более 4 тысяч автомобилей были переправлены на остров и обратно.
Циклон нанес значительный урон инфраструктуре региона. Без электричества оставалось более 181 тысячи человек, из них без тепла — 48,1 тысячи, а без воды — 71,2 тысячи. Экстренное развертывание пунктов временного размещения и полевых кухонь стало жизненной необходимостью. Особенно тяжело пришлось жителям Чуркина, Русского и Попова, где последствия ощущались еще дольше. Стоит отметить, что ликвидация разрушительных последствий стихии потребовала колоссальных экономических и человеческих усилий. Губернатор края, Олег Кожемяко, заявил, что предварительный ущерб составил около миллиарда рублей, однако истинная стоимость восстановительных работ, включая вложения компаний «РусГидро» и «Оборонэнерго», оказалась значительно выше.
Сегодня, по мнению специалистов, ледяной дождь с высокой вероятностью не повторится в ноябре 2024 года. Синоптики отмечают, что климатическая ситуация отличается от той, что была в 2020 году. Предстоящие циклоны, хоть и обещают непростую погоду, скорее принесут обычные дожди, маловероятно, что они перейдут в обледенение, как это было три года назад.
Температурные показатели остаются выше нуля, что значительно снижает риски образования гололеда. Хотя повышение ветерности и приход новых фронтов из Китая заставляют оставаться настороже, нынешние погодные условия обещают быть более мягкими.
14 ноября во Владивостоке прошел дождь и пока что все хорошо.
Тем не менее, среди населения всё же бытует осторожность. Многие жители Владивостока, вероятно с тревогой ожидают каждый новый прогноз погоды. Юлия, местная жительница, делится своими опасениями:
«Во время того ледяного дождя мы жили без света и воды почти неделю. Я боюсь, что это может повториться».
Некоторые же говорят, что уже заранее запасаются всем необходимым на случай повторения погодных аномалий.
Точные прогнозы на ближайшие недели станут известны ближе к середине месяца. Тем временем, важно помнить, что природа порой бывает непредсказуема и лучше подготовиться к возможным неприятностям заранее. Городские службы усердно работают над улучшением инфраструктуры, чтобы в случае неблагоприятного исхода, жителям не пришлось снова пережить тот же кошмар. Надеемся, что жители Приморья смогут провести ноябрь 2024 года спокойно, без потрясений погодных катаклизмов.