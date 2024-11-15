Ледяной дождь пойдет в Приморье: может ли повториться катастрофа 2020 года?

Сегодня, по мнению специалистов, ледяной дождь с высокой вероятностью не повторится в ноябре 2024 года. Синоптики отмечают, что климатическая ситуация отличается от той, что была в 2020 году. Предстоящие циклоны, хоть и обещают непростую погоду, скорее принесут обычные дожди, маловероятно, что они перейдут в обледенение, как это было три года назад.