«Это наш джаз и мы его играем»: трио Даниила Крамера выступило во Владивостоке — фото

Posted 18 ноября, 01:21
Published 18 ноября, 01:21
Modified 18 ноября, 02:05
Updated 18 ноября, 02:05
Напомним, джазовый фестиваль, яркое музыкальное событие, проходит в рамках национального проекта «Культура» и при поддержке правительства и министерства культуры Приморского края.
Даниил Крамер, народный артист России, академик Российской академии искусств, лауреат европейской премии имени Густава Малера, не впервые выступает на сцене Приморской краевой филармонии, на фестивале и вообще во Владивостоке.
— Я приезжал в ваш чудесный город с концертами с 80-х годов прошлого века, — рассказал Даниил Борисович. — Здесь благодарная публика, я здесь играл самые разные проекты — с оркестром, с ансамблями, играл здесь джаз и рок-н-ролл. Владивосток всегда был джазовым городом и им остаётся.
Даниил Крамер и его коллеги — кларнетист Игорь Фёдоров и Дарья Чернакова (контрабас) — представили во Владивостоке классический джаз, с импровизациями, соло, который публика восприняла на ура.
— Джаз — это треть современной мировой культуры, а мировая культура — и я в этом твёрдо уверен — это то, что определяет во многом и уровень экономики, и уровень депрессивности населения, — сказал музыкант. — И мы не должны забывать, что три цивилизационных столпа, которые не раз спасали Россию в критических ситуациях, это язык, культура и вера. Эти три вещи формируют маркер «свой-чужой». И джаз, находящийся на территории России, не должен восприниматься как американская музыка. Любая музыка где-то рождается, а потом она становится всемирной, как Шопен, как Чайковский, как Бетховен. Это всемирная музыка, это уже всемирная культура, и на российской территории это российская культура. И на российской территории джаз, это российская культура, это наш джаз, мы его играем.
Отметим, что кларнетист Игорь Фёдоров, помимо выступления на фестивале, провёл мастер-класс для учеников филиала Центральной музыкальной школы во Владивостоке, поскольку он является действующим преподавателем ЦМШ.
— Я классический музыкант, был им и останусь, — рассказал Игорь Фёдоров, — но я благодарен Даниилу Крамеру за то, что он позвал меня в джазовый проект, что я свои классические мозги, свое классическое мышление повернул в сторону джаза и начал импровизировать, начал не бояться играть то, что не написано в нотах.