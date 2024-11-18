Почти 100 деревьев украсили сквер в приморском Большом Камне

Posted 18 ноября, 06:30
Published 18 ноября, 06:30
Modified 18 ноября, 06:30
Updated 18 ноября, 06:30
На общественной территории заменили асфальт, замостили брусчаткой пешеходные дорожки, сделали остановочный «карман» для автобусов и освещение. Не забыли и о маленьких посетителях — для них оборудовали детскую площадку.
«Особое место в благоустройстве сквера заняло его озеленение. В общей сложности высадили около 100 кустарников и деревьев — гортензий, сирени, чубушника, сосны, тополя, клёна, берёзы. Организовали и две клумбы, которые вмещают около 750 многолетних цветов», — рассказали в администрации города.
«Юность» стала победителем онлайн-голосования за выбор общественных пространств по нацпроекту «Жильё и городская среда». И вот желание жителей воплотилось в реальности.
«Реализация федеральных и краевых программ в Приморском крае позволила преобразить наши населенные пункты, и это невозможно не заметить. Парки, скверы, видовые площадки, дворы — все они приведены в порядок благодаря различным проектам, но везде решающее слово было за жителями, именно они и определяли эти территории, следили за ходом работ. Сейчас началась подготовка к благоустройству-2025», — отметил заместитель Председателя Правительства Приморья Владимир Малюшицкий.
Благоустройство общественных пространств — один из ключевых приоритетов народной программы «Единой России». Дворы и парки в Приморском крае преображаются по федеральной программе «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жильё и городская среда», созданного по решению Президента России Владимира Путина.
Кроме того, преобразования общественных мест происходят по краевой и федеральной программам «1000 дворов», конкурсу «Твой проект», а также в рамках ТОСов, которые создают сами жители.