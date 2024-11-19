Современные цифровые мастерские и лаборатории, тренажёры управления техникой: будущее

«Убедился в этом, побывав в Дальневосточном техническом колледже в Уссурийске — базовом для производственного кластера „Строительство“. Здесь готовят специалистов по самым востребованным на рынке труда строительным и техническим профессиям. Многие студенты трудоустраиваются ещё на стадии обучения. И уже третий год колледж — лидер проекта в сфере ранней профессиональной ориентации „Билет в будущее“. Часто школьники города именно здесь делают выбор будущей профессии, когда видят, в каких современных условиях идет подготовка», — отметил представитель Совета Федерации от Приморского края Александр Ролик.