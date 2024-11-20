«Моё собачье дело» — правила выгула и содержания животных ужесточили в Приморье

По ее словам, другие же собачники несколько обеспокоены тем, что это станет в копеечку, особенно если собак несколько. Скорее всего будут делать так — на маркетплейсах покупать эти чипы, стоимость сейчас 2700 рублей, самостоятельно их вживлять, а потом ехать в ветеринарку, чтобы бесплатно зарегистрировать.