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Posted 20 ноября, 04:42

Published 20 ноября, 04:42

Modified 20 ноября, 04:45

Updated 20 ноября, 04:45

Чипировать своих питомцев обяжут жителей Приморья

«Моё собачье дело» — правила выгула и содержания животных ужесточили в Приморье

20 ноября 2024, 04:42

Чипировать своих питомцев обяжут жителей Приморья

Сюжет
Домашние животные
В России остро встал «собачий» вопрос — владельцев домашних животных решено принудить чипировать питомцев, а ответственность за нарушение правил выгула ужесточить. В Приморье идет бурное обсуждение этой темы — приморцы уверены, что идея хороша, но ее нужно еще прорабатывать.

Ситуация с безнадзорностью животных, которая все чаще приводит к трагическим случаям с нападением собак на людей, привела к тому, что государственные власти всерьез озаботились вопросом — как обезопасить россиян от агрессивных, сбившихся в стаи псов, снизить количество бездомных животных и «научить» нерадивых владельцев правилам содержания и выгула хвостатых.

В итоге повсеместно в российских регионах вводится обязательное чипирование домашних животных, а муниципальные образования увеличивают штрафы за выгул собак в неустановленных для этого местах без намордника и поводка.

«Собачий» конфликт во Владивостоке

17 ноября на Давыдова, 12 во Владивостоке местный житель, привязав трос к своему джипу, вырвал ограждение палисадника, которое совсем недавно жители дома установили за свой счет. Сообщается, что мужчина выгуливал в этом палисаднике своих собак, за ними ничего не убирал, на замечания соседей не реагировал, поэтому горожане решили установить ограждение.

Конфликт вышел в информационное поле — очевидцы опубликовали видео, запечатлев, как житель Владивостока готовится к «ликвидации преграды» с помощью автомобиля и троса. Пока в новых медиа обсуждается эта ситуация, администрация города напоминает владивостокцам о том, что для владельцев собак теперь законом оговорены четкие требования, нарушение которых ведет к привлечению ответственности.

1000 рублей за выгул не по правилам

Приморцам грозит штраф за выгул собак в общественных местах без поводка и намордника. На данный момент он составляет около 1000 рублей. Владельцы домашних животных должны соблюдать правила выгула в общественных местах, следить и убирать за своим питомцем.

Все лето специалисты мэрии привлекали к ответственности нерадивых собачников, которые выгуливали своих собак в общественных местах без поводка.

«Только за последнее время за произвольный выгул собак в городе составлено десять протоколов. По поступившим обращениям проверки будут проходить регулярно», — отметил замглавы администрации Владивостока Дмитрий Свитайло.

Отметим, нормы содержания животных определены федеральным законом № 498 и постановлением правительства Приморского края № 371 от 30.05 2024 «Об утверждении дополнительных требований к содержанию домашних животных». Согласно недавним изменениям в законодательстве, домашние собаки обязательно должны быть чипированы и зарегистрированы в федеральной государственной информационной системе «Хорриот».

Чипировать всех!

Администрация Владивостока напомнила владельцам собак и кошек о том, какие правила действуют в дальневосточной столице, и какие санкции грозят за их нарушение. Большая часть изменений коснулась вопроса чипирования домашних питомцев.

Регистрация собак и кошек стала обязательной в России с 14 июня 2024 года. Сама процедура регистрации бесплатная, владельцу надо будет заплатить только за чип — от 500 рублей. Обратиться можно будет на любую краевую государственную ветеринарную станцию по борьбе с болезнями животных.

Регистрировать в обязательном порядке нужно собак в возрасте старше трех месяцев. Причем делать это должны не только отдельные граждане, но и организации, где собаки используются как служебные. Вновь приобретенное животное нужно чипировать в течение 14 дней, а остальных в течение шести месяцев с момента принятия постановления мэрией.

«Регистрация животных поможет хозяевам быстрее найти своих питомцев, если они потерялись. А также система позволит уменьшить количество бездомных животных: хозяев, бросивших их, будет легче найти и привлечь к ответственности», — отмечают в пресс-служба администрации Владивостока.

«Что будет со сторожевыми псами на стоянках?»

Собачники и кошатники разделились на два лагеря, одни уверены, что меры помогут в борьбе с безнадзорностью животных, другие считают закон не проработанным. Жительница Владивостока Мария чипировала свою собаку еще в прошлом году, когда только появились первые сообщения о новом законе.

Я сделала это в платной клинике, чип стоил около 3000 рублей. Его вживили собаке под кожу, это не больно и не страшно. Предупредили сразу, что чип гуляет под кожей, его зарегистрировали в системе и записали мои контакты, адрес, кличку собаки и возраст. Прививки, насколько я помню, туда не вносили. Это будет делаться сейчас. То есть нужно будет брать ветпаспорт и ехать в государственную ветклинику, чтобы эту процедуру оформить как положено», — рассказала «Восток-Медиа» Мария.

По ее словам, другие же собачники несколько обеспокоены тем, что это станет в копеечку, особенно если собак несколько. Скорее всего будут делать так — на маркетплейсах покупать эти чипы, стоимость сейчас 2700 рублей, самостоятельно их вживлять, а потом ехать в ветеринарку, чтобы бесплатно зарегистрировать.

«Я, как собачник, как любитель животных обеспокоена тем, что по новому закону чипировать должны всех собак, в том числе тех, которые находятся на стоянках, на предприятиях. Что будет с этими собаками, если их не станут чипировать, а захотят с ними сделать что-то нехорошее? Этого бы очень не хотелось», — добавила Мария.

«Вопросов пока больше, чем ответов»

Приморские зоозащитники задаются вопросом — что в связи с новым законом о чипировании будут делать они — волонтеры, которые находят брошенных собак и кошек, стерилизуют их и пристраивают в новые семьи.

«Мы существуем за счет пожертвований, иной раз на лечение собаки или кошки сбрасываемся всем миром, денег не хватает. А тут еще и обязательное чипирование. Ладно, регистрация бесплатная, а чип-то сам оплачивать придется. Вот что делать таким волонтерам, как мы, в Приморье таких групп зоозащитников много. На нашем счету уже сотни спасенных животных, где взять средства на их чипирование и будут ли предусмотрены льготы», — отметила жительница Приморья Ольга, которая уже более пяти лет на добровольных началах помогает бездомным животным.

Поможет ли снизить число бездомных псов?

Еще одна жительница Приморья, также состоящая в волонтерском сообществе зоозащитников, уверена, что свой позитивный вклад в борьбу с безнадзорностью собак и кошек новый закон о чипировании внесет. По крайней мере по чипу можно будет оперативно установить владельца собаки и адрес его проживания. Но пробелы есть и здесь — что будет с собаками, которых владельца вместо того, чтобы чипировать, выбросили на улицу. Их отловят, постят в собачьи приюты, а потом что — усыпят?

«Если приюту не удастся такое животное пристроить в добрые руки, какая судьба их ожидает? Что об этом говорит закон? Развивается ли в Приморье сеть таких приютов? В нашем муниципалитете, например, нет ни одного. Вот, я нашла на улице бездомного щенка, я должна его либо чипировать самостоятельно, либо пристроить в семью и уже новые владельцы должны этим заниматься или надо сдать в приют? Вопросов очень много, надеюсь, что краевые власти проведут серьезную работу над региональным постановлением, чтобы пробелов не осталось, а иначе мы просто не добьемся нужного результата», — отметила волонтер Ирина.
#Общество#Приморский край#Дальний Восток#Владивосток#Новости#Спецпроекты#Штрафы#Россия#Волонтеры#Законодательство#Фото#Зоозащитники#Домашние животные#Бродячие собаки#Бездомные собаки
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