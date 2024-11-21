Антон Волошко: краевые депутаты активно сотрудничают с фондом «Защитники Отечества»

«Мы помогаем в вопросах оформления ветеранских удостоверений, назначения пенсий и льгот, реабилитации, лечения, трудоустройства и обучения. За время с начала работы нашего филиала в июне 2023 года к нам на рассмотрение поступило почти 19 тысяч обращений», — сказала она.