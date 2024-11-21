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Posted 21 ноября, 05:28

Published 21 ноября, 05:28

Modified 21 ноября, 05:30

Updated 21 ноября, 05:30

Антон Волошко: краевые депутаты активно сотрудничают с фондом «Защитники Отечества»

Антон Волошко: краевые депутаты активно сотрудничают с фондом «Защитники Отечества»

21 ноября 2024, 05:28
Фото: пресс-служба Законодательного Собрания Приморского края.
Сюжет
Специальная военная операция
Они ведут совместную работу в поддержку участников специальной военной операции

Вопрос оказания помощи демобилизованным по ранению участникам специальной военной операции и семьям погибших бойцов рассмотрели на заседании Совета председателей представительных органов муниципальных районов, муниципальных округов, городских округов при Законодательном Собрании Приморского края.

Председатель краевого парламента, первый заместитель секретаря Приморского регионального отделения «Единой России» Антон Волошко, возглавляющий Совет, подчеркнул, что вопрос оказания помощи ветеранам спецоперации и семьям погибших в ходе СВО по самым разным направлениям — в числе приоритетов и краевого парламента, и представительных органов муниципальных образования Приморья.

Он рассказал, что многие депутаты Законодательного Собрания активно сотрудничают с филиалом государственного фонда «Защитники Отечества» в Приморском крае.

И.о. руководителя регионального филиала фонда Ирина Бусловауточнила, что социальные координаторы работают по очень большому спектру вопросов.

«Мы помогаем в вопросах оформления ветеранских удостоверений, назначения пенсий и льгот, реабилитации, лечения, трудоустройства и обучения. За время с начала работы нашего филиала в июне 2023 года к нам на рассмотрение поступило почти 19 тысяч обращений», — сказала она.

Антон Волошко назвал в числе наиболее важных вопрос не только лечения и реабилитации ветеранов СВО, обеспечения всеми положенными льготами и мерами поддержки, но и их активного возвращения в русло мирной жизни. Это касается прежде всего обучения и трудоустройства.

Отметим, что всесторонняя поддержка участников СВО и семей военнослужащих является ключевым направлением реализации Народной программы Единой России. Активисты партии на всех уровнях активно взаимодействуют с различными волонтёрскими и общественными объединениями в регионе для совместной работы в этом направлении. Приморский край входит в пятерку лучших регионов России по подготовке участников СВО и оказанию мер поддержки военнослужащим и их семьям.

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#Приморский край#Владивосток#Новости#Льготы#Единая Россия#Трудоустройство#Ветераны#Специальная военная операция#Образование#Антон Волошко
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