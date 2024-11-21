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Posted 21 ноября, 01:28

Published 21 ноября, 01:28

Modified 21 ноября, 01:30

Updated 21 ноября, 01:30

Модернизация энергетики Приморья: строительство Артемовской ТЭЦ-2 набирает темпы

Модернизация энергетики Приморья: строительство Артемовской ТЭЦ-2 набирает темпы

21 ноября 2024, 01:28
Фото: пресс-служба АО «Дальневосточная генерирующая компания».
Сюжет
Модернизация
Строительство Артемовской ТЭЦ-2, одного из важнейших проектов РусГидро на Дальнем Востоке в рамках государственной программы развития тепловой энергетики, проходит согласно графику.

Завершено возведение фундаментов для ключевых сооружений станции, что является важным этапом в создании современного и надежного источника тепло- и электроснабжения.

Энергостроители уже смонтировали колоссальный объем металлоконструкций — порядка 5500 тонн — и завершили фундаменты главного корпуса ТЭЦ, резервуаров топлива, водоподготовительных установок, реммастерской и релейного щита. В настоящее время ведутся работы по фундаментам паротурбинных и газотурбинных установок, а также по монтажу котла-утилизатора и дымовой трубы. На объекте задействовано более 700 человек и 60 единиц спецтехники.

Фото: пресс-служба АО «Дальневосточная генерирующая компания»
«Мы работаем над тем, чтобы Артемовская ТЭЦ-2 стала образцовым объектом современной энергетики, — отметил заместитель директора филиала „Приморский“ АО „УК ГидроОГК“ Владимир Васильев. — Использование парогазовой технологии и современного оборудования российского производства гарантирует высокую эффективность и надежность станции».
Фото: пресс-служба АО «Дальневосточная генерирующая компания»

Завершение строительства Артемовской ТЭЦ-2 мощностью 440 МВт (электрическая) и 456 Гкал/ч (тепловая) обеспечит стабильное энергоснабжение города Артема с населением более 100 тысяч человек, в том числе централизованное теплоснабжение. Проект включает строительство 46 зданий и сооружений на площади 57 гектаров.

#Общество#Модернизация#Приморье#Энергетика#Приморский край#Дальний Восток#Строительство#Новости#РусГидро#Оборудование#Теплоснабжение#Население#Спецтехника
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