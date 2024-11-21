Модернизация энергетики Приморья: строительство Артемовской ТЭЦ-2 набирает темпы

Энергостроители уже смонтировали колоссальный объем металлоконструкций — порядка 5500 тонн — и завершили фундаменты главного корпуса ТЭЦ, резервуаров топлива, водоподготовительных установок, реммастерской и релейного щита. В настоящее время ведутся работы по фундаментам паротурбинных и газотурбинных установок, а также по монтажу котла-утилизатора и дымовой трубы. На объекте задействовано более 700 человек и 60 единиц спецтехники.