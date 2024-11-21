Модернизация энергетики Приморья: строительство Артемовской ТЭЦ-2 набирает темпы

Posted 21 ноября, 01:28
Published 21 ноября, 01:28
Modified 21 ноября, 01:30
Updated 21 ноября, 01:30
Завершено возведение фундаментов для ключевых сооружений станции, что является важным этапом в создании современного и надежного источника тепло- и электроснабжения.
Энергостроители уже смонтировали колоссальный объем металлоконструкций — порядка 5500 тонн — и завершили фундаменты главного корпуса ТЭЦ, резервуаров топлива, водоподготовительных установок, реммастерской и релейного щита. В настоящее время ведутся работы по фундаментам паротурбинных и газотурбинных установок, а также по монтажу котла-утилизатора и дымовой трубы. На объекте задействовано более 700 человек и 60 единиц спецтехники.
«Мы работаем над тем, чтобы Артемовская ТЭЦ-2 стала образцовым объектом современной энергетики, — отметил заместитель директора филиала „Приморский“ АО „УК ГидроОГК“ Владимир Васильев. — Использование парогазовой технологии и современного оборудования российского производства гарантирует высокую эффективность и надежность станции».
Завершение строительства Артемовской ТЭЦ-2 мощностью 440 МВт (электрическая) и 456 Гкал/ч (тепловая) обеспечит стабильное энергоснабжение города Артема с населением более 100 тысяч человек, в том числе централизованное теплоснабжение. Проект включает строительство 46 зданий и сооружений на площади 57 гектаров.